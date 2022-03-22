В России предложили отменить часть штрафов для автомобилистов

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложили ввести амнистию по некоторым нарушениям автомобилистов. Его слова передаёт RT.

Сухарев сообщил, что разрабатывает законопроект амнистии в отношении россиян, совершивших административные правонарушения в области правил дорожного движения (ПДД).

Депутат отметил, что считает эту меру уместной и правильной.

Согласно предложенным изменениям, автомобилистов могут освободить от ответственности за совершение мелких нарушений, которые не представляют большую общественную опасность.

Ряд этих случаев перечислен в главе 12 КоАП России.