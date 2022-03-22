В России предложили отменить часть штрафов для автомобилистов
Водителей могут освободить от ответственности за совершение мелких нарушений, которые не представляют большую общественную опасность
22 марта 2022, 13:48, Илья Звягинцев
Депутат Госдумы Иван Сухарев предложили ввести амнистию по некоторым нарушениям автомобилистов. Его слова передаёт RT.
Сухарев сообщил, что разрабатывает законопроект амнистии в отношении россиян, совершивших административные правонарушения в области правил дорожного движения (ПДД).
Депутат отметил, что считает эту меру уместной и правильной.
Согласно предложенным изменениям, автомобилистов могут освободить от ответственности за совершение мелких нарушений, которые не представляют большую общественную опасность.
Ряд этих случаев перечислен в главе 12 КоАП России.
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