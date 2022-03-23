В Совете Федерации допустили возможность запрета VPN-сервисов в России
На данный момент на территории России заблокировано около 20 сервисов, которые позволяют обходить ограничение различных ресурсов
23 марта 2022, 13:22, Илья Звягинцев
Член Совета Федерации Андрей Клишас оценил возможность запрета на использование VPN-сервисов на территории России. Его слова передаёт РИА Новости.
«Запрет ресурсов, позволяющих обходить блокировки, возможен, но ответственности граждан за пользование такими ресурсами не будет», — заявил Клишас.
Ранее сообщалось, что на данный момент в России уже заблокировано около 20 популярных VPN-сервисов, которые использовались для обхода ограничений.
Официального запрета на использование VPN в России на сегодняшний день нет.
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