В Совете Федерации допустили возможность запрета VPN-сервисов в России

Член Совета Федерации Андрей Клишас оценил возможность запрета на использование VPN-сервисов на территории России. Его слова передаёт РИА Новости.

«Запрет ресурсов, позволяющих обходить блокировки, возможен, но ответственности граждан за пользование такими ресурсами не будет», — заявил Клишас.

Ранее сообщалось, что на данный момент в России уже заблокировано около 20 популярных VPN-сервисов, которые использовались для обхода ограничений.

Официального запрета на использование VPN в России на сегодняшний день нет.