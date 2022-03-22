В Совфеде предложили переписать школьные учебники

В Совете Федерации захотели переписать школьные учебники и скорректировать обучающие программы с учетом происходящих сейчас событий. С таким предложением выступила зампред комитета по образованию верхней палаты парламента, сенатор Екатерина Алтабаева, сообщает ТАСС.

По ее мнению, нужно более подробно писать об истории и культуре территорий, населенных русскими, белорусами и украинцами.

«Нужно подробнее говорить, что значительная часть сегодняшних украинских земель входила в состав Московии, Российского государства, и тогда у ребенка будет представление о том, что там жили русскоязычные люди», — заявила Алтабаева.

Сенатор отметила, что в учебниках, которые она посмотрела, эта тема упоминается мало. По словам Алтабаевой, понимание об общей истории и корнях славянских народов должно формироваться на протяжении нескольких лет обучения.

Она добавила, что нужно больше внимания уделять истории регионов. Сенатор предлагает выделить на них в учебном плане один час и сделать обязательными.

«Когда рассказывать о подвиге предков, если не в ходе изучения курса региональной истории? А сейчас это падчерица, сидящая у порога», — считает она.