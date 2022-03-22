Власти Алтайского края готовятся к росту безработицы в регионе

Министр соцзащиты Алтайского края Наталья Оськина рассказала о том, что ведомство ожидает роста безработицы в регионе. Её слова передаёт «Толк».

Оськина добавила, что решить эту проблему поможет социальный контракт, направленный на семьи, которым необходимо выйти из бедности.

«Нужно охватить вниманием все уязвимые категории граждан, гарантировать получение всех положенных мер социальной поддержки», — отметила министр.

Минсоцзащиты также стремится обеспечить работу по социальным выплатам так, чтобы люди могли получать пособия автоматически.