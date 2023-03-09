Оттепель, осадки, подтопление дорог. Какая погода ожидается на Алтае до 14 марта

8 марта в регионе уже фиксировались подтопления трасс. Из-за надвигающегося потепления ситуация может повториться

09 марта 2023, 17:10, Ирина Киселева

Фото: unsplash.com

Спокойная и преимущественно без осадков погода установится в Алтайском крае на 10 и 11 марта. Небольшой снег синоптики прогнозируют лишь местами в пятницу в северных и восточных районах. Ветер ожидается южный, 2-7 м/с, местами он усилится до 13 м/с. Об этом amic.ru сообщила начальник отдела по гидрометеообеспечению регионального Гидрометцентра Людмила Сырых.

В ближайшие две ночи температура воздуха будет колебаться от -5 до -10 градусов, по югу может похолодать до -15°С. Днём 10 марта столбики термометров покажут 0…+5 градусов, 11 марта воздух в светлое время суток прогреется до +3…+8°С, в предгорьях солнышко будет припекать более активно, там до +10…+15°С.

В очередной раз погода переменится 12 марта. На всей территории региона пройдут осадки в виде мокрого снега и дождя. Ночью они будут умеренными, а днём небольшой интенсивности, отмечает Людмила Сырых.

"Из-за оттепели и ожидаемых осадков в Алтайском крае существует вероятность подтопления автодорог талыми водами. Такой сценарий наиболее вероятен в предгорных районах. 8 марта из-за мощного потепления и осадков в виде дождя в южных районах региона уже фиксировались такие проблемы. Ситуация может повториться", – говорит синоптик.

В ночь на 12 марта в крае ожидается от -1 до +4 градусов. Утром столбики термометров покажут от +4 до +9°С, но в течение дня будет наблюдаться похолодание. Уже к вечеру температура будет колебаться от слабоположительных до слабоотрицательных значений.

Также в воскресенье ожидается усиление ветра до 7-12 м/с, местами его порывы будут достигать 15-20 м/с.

13 и 14 марта в Алтайском крае установится спокойная и преимущественно без осадков погода. Ночью будет -5...-10°С, местами до -15 градусов. Днём столбики термометров вновь будут колебаться от слабоотрицательных до слабоположительных значений, рассказала Людмила Сырых.

Как ранее сообщал amic.ru, накануне в Алтайском крае талые воды с полей затопили участок трассы у села Усть-Журавлиха. Воды было столько, что передвигаться здесь можно было только на лодке, к обеду часть воды сошла и проезд открыли для автомобилей.