Участок трассы в Алтайском крае затопило талыми водами

Утром передвигаться здесь можно было только на лодке, но к вечеру ситуация нормализовалась

08 марта 2023, 19:15, ИА Амител

Кадр из видео

В Алтайском крае затопило участок трассы у села Усть-Журавлиха. Об этом сообщает Mash Siberia.

Талые воды с полей добрались до дороги и затопили участок проезжей части. Утром воды было столько, что передвигаться здесь можно было только на лодке, к обеду часть воды сошла и проезд открыли для автомобилей.

Дорожные службы знают о ситуации, на месте работает спецтехника.

Ранее сообщалось, что 8 марта в райцентре Новичиха Алтайского края ветер сорвал кровлю со здания местной спортшколы, в результате чего оборвались провода, и 350 квартир, больница и дом престарелых оказались обесточены.