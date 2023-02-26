Пасмурно, ветрено и до +5. Какой будет погода в Барнауле на следующей неделе

Ветер временами будет очень сильный

26 февраля 2023, 09:05, ИА Амител

Фото: amic.ru

Пасмурная погода с сильным ветром будет преобладать в Барнауле на неделе с 27 февраля по 5 марта. Об этом свидетельствуют данные Gismeteo.

В понедельник в краевой столице термометры покажут от -2 до -10 градусов, а ветер подует со скоростью до 13 м/с. Без осадков.

Во вторник будет от 0 до -7 градусов, а ветер разгонится до 20 м/с.

В среду, 1 марта, ожидается -1...-5 градусов, небольшой мокрый снег и ветер до 15 м/с.

В четверг потеплеет до +5 градусов, дождей и снега не ожидается, но по-прежнему будет сильный ветер – до 17 м/с.

В пятницу воздух прогреется до +2 градусов, при этом будет небольшой снег с дождём и ветер до 11 м/с.

На выходных ожидается от 0 до -5...-7 градусов. Без осадков. Скорость ветра – до 12 м/с.

Напомним, в Алтайском крае на отдельных метеостанциях 22 февраля термометры зафиксировали потепление до +14 градусов.