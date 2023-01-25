Метели и до -11. О погоде в Алтайском крае 25 января

В Барнауле ожидается от -8 до -10 градусов. Небольшой снег

25 января 2023, 06:01, ИА Амител

На большей части территории Алтайского края днём 25 января ожидается небольшой снег, который местами будет сопровождаться метелями. Согласно прогнозу синоптиков регионального Гидрометцентра, ожидается юго-западный ветер с порывами по югу.

Температура от -6 до -11 градусов. Ветер юго-западный, 6-11 м/с, по югу порывы 14-19 м/с.

В Барнауле ожидается от -8 до -10 градусов. Небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 6-11 м/с.