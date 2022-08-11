Арестович захотел стать президентом Украины
Он намерен поучаствовать в президентской гонке, если Зеленский не пойдёт на второй срок
11 августа 2022, 17:51, Никита Черников
Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил о готовности поучаствовать в президентской гонке, пишут «Известия».
По его словам, он готов сделать это, если нынешний глава государства Владимир Зеленский не пойдёт на второй срок.
«Я хочу посмотреть, как это будет», — сказал Арестович.
Напомним, Владимир Зеленский занимает президентское кресло с 20 мая 2019 года. Ранее в августе он призвал страны Запада закрыть въезд для всех россиян.
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