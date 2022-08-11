Арестович захотел стать президентом Украины

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил о готовности поучаствовать в президентской гонке, пишут «Известия».

По его словам, он готов сделать это, если нынешний глава государства Владимир Зеленский не пойдёт на второй срок.

«Я хочу посмотреть, как это будет», — сказал Арестович.

Напомним, Владимир Зеленский занимает президентское кресло с 20 мая 2019 года. Ранее в августе он призвал страны Запада закрыть въезд для всех россиян.