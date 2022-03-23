«Надо было судить здесь!». Зюганов прокомментировал отъезд Чубайса из страны
Зюганов оказался рад отставке спецпредставителя президента РФ
23 марта 2022, 21:34
Председатель КПРФ Геннадий Зюганов рад отъезду бывшего спецпредставителя президента России Анатолия Чубайса из страны. Об этом сообщает агентство REGNUM.
«Если это так, то туда ему и дорога. Хотя, по большому счету, зря выпустили: его надо было судить здесь!» — прокомментировал председатель КПРФ.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что бывший специальный представитель главы государства по вопросам устойчивого развития уволился по собственному желанию. Уехал он из страны или нет — его личное дело, добавил Песков.
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