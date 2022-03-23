«Надо было судить здесь!». Зюганов прокомментировал отъезд Чубайса из страны

Председатель КПРФ Геннадий Зюганов рад отъезду бывшего спецпредставителя президента России Анатолия Чубайса из страны. Об этом сообщает агентство REGNUM.

«Если это так, то туда ему и дорога. Хотя, по большому счету, зря выпустили: его надо было судить здесь!» — прокомментировал председатель КПРФ.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что бывший специальный представитель главы государства по вопросам устойчивого развития уволился по собственному желанию. Уехал он из страны или нет — его личное дело, добавил Песков.