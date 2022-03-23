Россия и Украина провели два обмена пленными

Власти России и Украины провели два обмена пленными, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Её слова приводятся на сайте дипломатического ведомства.

Захарова также рассказала, что Минобороны России ежедневно организует гуманитарные коридоры и эвакуацию мирных жителей из населённых пунктов.

«А вот ЕС никак не воздействует на Киев, чтобы украинские националисты не прикрывались гражданскими лицами как „живым щитом“ и не блокировали их выход в Россию», — отметила она, предположив, что признание этих фактов Евросоюзом может сломать в западных СМИ «лживую картинку», искажающую задачи и методы российской спецоперации.