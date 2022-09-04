Российские и китайские корабли провели совместные учения

Российские и китайские военные корабли провели совместные задачи в рамках учений «Восток-2022» в Японском море.

Как сообщили в Минобороны РФ, учение заключалось в поиске и уничтожении условного противника, роль которого играла подводная лодка проекта «Варшавянка». Субмарину нашёл корабль «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов», после чего попытался выйти с ней на связь но, не получив ответа, атаковал её. Затем вертолеты Ка-27ПЛ сбросили на «противника» глубинные бомбы.

Отмечается также, что учения «Восток-2022» проводятся с 1 по 7 сентября. В них задействуют свыше 50 тысяч военнослужащих, более 5 тысяч единиц вооружения и военной техники, в том числе более 140 летательных аппаратов, около 60 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения.

«В ходе учения совместные действия с войсками (силами) Восточного военного округа, частью сил Воздушно-десантных войск, дальней и военно-транспортной авиации отработают воинские контингенты и наблюдатели от стран ОДКБ, ШОС и других государств-партнеров, в том числе: Азербайджана, Алжира, Армении, Беларуси, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Лаоса, Монголии, Мьянмы, Никарагуа, Сирии, Таджикистана», — уточнили в ведомстве.

Ранее бывший американский госсекретарь Генри Киссинджер заявил, что США находятся на грани войны с Россией и Китаем.