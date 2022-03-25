СМИ сообщили о смерти Владимира Жириновского. Минздрав опровергает

На 76-м году жизни скончался известный российский политик, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, сообщил Mash со ссылкой на собственные источники.

По информации телеграм-канала, политик умер в 10:45 по московскому времени. Последние сутки он провёл в коме.



Напомним, что Владимир Жириновский последнее время находился в больнице. Лидер партии заразился коронавирусом и был госпитализирован.

В СМИ появлялась разная информация о его самочувствии. Периодически телеграм-каналы писали о том, что состояние здоровья Жириновского ухудшается, однако представители ЛДПР опровергали эти сведения.

На момент публикации либерал-демократы официально не подтверждали информацию о смерти политика.

Обновлено в 16.12 25.03.2022:

Сенатор Пронюшкин подтвердил в своем канале смерть Жириновского (телеграм-канал РВНП), а позже удалил эту информацию и извинился.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин эту информацию опровергает.

Минздрав опроверг информацию о смерти Владимира Жириновского.

По информации Минздрава, состояние Жириновского оценивается как стабильное, врачи продолжают оказывать всю возможную в этой ситуации медицинскую помощь.