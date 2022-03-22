Замглавы МИД РФ Рябков назвал условие для нормализации отношений США и России

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что США нужно отказаться от эскалации отношений с Москвой. Его слова передаёт ТАСС.

«Постановка вопроса о том, что нужно сделать для сохранения отношений, безусловно, правильная. Просто нужно остановиться в своей эскалации как вербальной, так и с точки зрения накачки киевского режима вооружениями. Надо прекратить продуцировать угрозы в адрес России», — сказал дипломат и призвал к прекращению агрессивной эскалации.

Ранее в МИД заявили о том, что слова президента США Джо Байдена о Владимире Путине ставят отношения США и РФ на грань разрыва.