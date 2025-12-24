"Последний бастион пал": Захарова иронично отреагировала на появление Собчак в Max

Известная российская журналистка зарегистрировалась в мессенджере Max

24 декабря 2025, 16:22, ИА Амител

Телефон / Изображение сгенерировано shedevrum.ai / amic.ru

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала в своем Telegram‑канале регистрацию журналистки и телеведущей Ксении Собчак в отечественном мессенджере Max.

К сообщению Захарова прикрепила скриншот, подтверждающий регистрацию Собчак, и сопроводила его лаконичной репликой:

«А, ну все, последний бастион пал».

Примечательно, что по данным на 12 декабря 2025 года общее число зарегистрированных в мессенджере – 75 млн пользователей. Объем переписок за период работы сервиса составил 6,5 млрд сообщений.

Количество совершенных аудио‑ и видеозвонков достиг 2 млрд. При этом инфлюэнсерами, бизнесом и госорганизациями создано 122 тыс. публичных каналов, а их суммарная аудитория увеличилась до 35 млн подписчиков.

Отдельно отметили развитие образовательного сегмента. Так, платформой "Сферум" в экосистеме Max пользуются более 15 млн человек, включая педагогов, учащихся и их родителей.

Накануне Владимир Путин объявил, что с созданием Max Россия добилась полного цифрового суверенитета. По словам главы государства, Россия стала третьей в мире, кто этого достиг.



