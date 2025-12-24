НОВОСТИОбщество

"Последний бастион пал": Захарова иронично отреагировала на появление Собчак в Max

Известная российская журналистка зарегистрировалась в мессенджере Max

24 декабря 2025, 16:22, ИА Амител

Телефон / Изображение сгенерировано shedevrum.ai / amic.ru
Телефон / Изображение сгенерировано shedevrum.ai / amic.ru

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала в своем Telegram‑канале регистрацию журналистки и телеведущей Ксении Собчак в отечественном мессенджере Max.

К сообщению Захарова прикрепила скриншот, подтверждающий регистрацию Собчак, и сопроводила его лаконичной репликой:

«А, ну все, последний бастион пал».

Примечательно, что по данным на 12 декабря 2025 года общее число зарегистрированных в мессенджере – 75 млн пользователей. Объем переписок за период работы сервиса составил 6,5 млрд сообщений.

Количество совершенных аудио‑ и видеозвонков достиг 2 млрд. При этом инфлюэнсерами, бизнесом и госорганизациями создано 122 тыс. публичных каналов, а их суммарная аудитория увеличилась до 35 млн подписчиков.

Отдельно отметили развитие образовательного сегмента. Так, платформой "Сферум" в экосистеме Max пользуются более 15 млн человек, включая педагогов, учащихся и их родителей.

Накануне Владимир Путин объявил, что с созданием Max Россия добилась полного цифрового суверенитета. По словам главы государства, Россия стала третьей в мире, кто этого достиг.

Мобильный телефон и мессенджеры / Фото: amic.ru

Почему в России медленно работает WhatsApp* и правда ли, что его заблокируют?

В Роскомнадзоре напомнили, что мессенджер не соблюдает федеральные законы
НОВОСТИОбщество


 

мессенджеры Ксения Собчак

Комментарии 7

Avatar Picture
Гость

19:04:56 24-12-2025

Интересно, а почему Мария Захарова пишет комментарии в своём Телеграм-канале, а не МАХ-канале? Подсчёт товарищем майором числа пользователей мессенджера МАХ и количества совершенных ими аудио‑ и видеозвонков, можно прокомментировать одним словом - позор.

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:22:13 24-12-2025

Гость (19:04:56 24-12-2025) Интересно, а почему Мария Захарова пишет комментарии в своём... она и в макс пишет так то. вам шашечки, или ехать, упёртое

  -12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

00:34:31 25-12-2025

Гость (19:04:56 24-12-2025) Интересно, а почему Мария Захарова пишет комментарии в своём... вы "всепропальщики" можете в знак протеста и неудобства бросить всю эту неудобную без ватсапа жизнь и работу и -- ехать в деревню выращивать курей. и так им всем и надо будет, вот тут то они и запоют - " ТАКОЙ человек в деревню к курям уехал!"

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

00:35:30 25-12-2025

Гость (19:04:56 24-12-2025) Интересно, а почему Мария Захарова пишет комментарии в своём... ваше мнение очень важно для нас. пишите ещё

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

22:59:43 24-12-2025

Мне лично не смешно.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:40:24 25-12-2025

Если бы не блокировали ватсап, как в Казахстане, то посмотрели бы, сколько добровольно перешло людей на мах. Единицы!

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:55:09 25-12-2025

Гость (09:40:24 25-12-2025) Если бы не блокировали ватсап, как в Казахстане, то посмотре...
а казахстан это что? и кто им действительно руководит?

  -2 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров