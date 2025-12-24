"Последний бастион пал": Захарова иронично отреагировала на появление Собчак в Max
Известная российская журналистка зарегистрировалась в мессенджере Max
24 декабря 2025, 16:22, ИА Амител
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала в своем Telegram‑канале регистрацию журналистки и телеведущей Ксении Собчак в отечественном мессенджере Max.
К сообщению Захарова прикрепила скриншот, подтверждающий регистрацию Собчак, и сопроводила его лаконичной репликой:
«А, ну все, последний бастион пал».
Примечательно, что по данным на 12 декабря 2025 года общее число зарегистрированных в мессенджере – 75 млн пользователей. Объем переписок за период работы сервиса составил 6,5 млрд сообщений.
Количество совершенных аудио‑ и видеозвонков достиг 2 млрд. При этом инфлюэнсерами, бизнесом и госорганизациями создано 122 тыс. публичных каналов, а их суммарная аудитория увеличилась до 35 млн подписчиков.
Отдельно отметили развитие образовательного сегмента. Так, платформой "Сферум" в экосистеме Max пользуются более 15 млн человек, включая педагогов, учащихся и их родителей.
Накануне Владимир Путин объявил, что с созданием Max Россия добилась полного цифрового суверенитета. По словам главы государства, Россия стала третьей в мире, кто этого достиг.
19:04:56 24-12-2025
Интересно, а почему Мария Захарова пишет комментарии в своём Телеграм-канале, а не МАХ-канале? Подсчёт товарищем майором числа пользователей мессенджера МАХ и количества совершенных ими аудио‑ и видеозвонков, можно прокомментировать одним словом - позор.
22:22:13 24-12-2025
Гость (19:04:56 24-12-2025) Интересно, а почему Мария Захарова пишет комментарии в своём... она и в макс пишет так то. вам шашечки, или ехать, упёртое
00:34:31 25-12-2025
Гость (19:04:56 24-12-2025) Интересно, а почему Мария Захарова пишет комментарии в своём... вы "всепропальщики" можете в знак протеста и неудобства бросить всю эту неудобную без ватсапа жизнь и работу и -- ехать в деревню выращивать курей. и так им всем и надо будет, вот тут то они и запоют - " ТАКОЙ человек в деревню к курям уехал!"
00:35:30 25-12-2025
Гость (19:04:56 24-12-2025) Интересно, а почему Мария Захарова пишет комментарии в своём... ваше мнение очень важно для нас. пишите ещё
22:59:43 24-12-2025
Мне лично не смешно.
09:40:24 25-12-2025
Если бы не блокировали ватсап, как в Казахстане, то посмотрели бы, сколько добровольно перешло людей на мах. Единицы!
09:55:09 25-12-2025
Гость (09:40:24 25-12-2025) Если бы не блокировали ватсап, как в Казахстане, то посмотре...
а казахстан это что? и кто им действительно руководит?