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Продовольственные ярмарки пройдут в Барнауле 28 сентября

Закупиться едой можно будет по шести адресам

28 сентября 2024, 08:10, ИА Амител

Ярмарка в Барнауле / Фото: barnaul.org
Ярмарка в Барнауле / Фото: barnaul.org

В Барнауле 28 сентября пройдут субботние ярмарки, сообщили в мэрии.

Горожане смогут купить мясо, овощи, фрукты, сладости и другие продукты. Работать площадки будут с 10:00 до 14:00 по адресам:

  • сквер 60 лет СССР (у фонтана на пересечении ул. Молодежной и пр. Красноармейского);
  • Новосиликатный – ул. Новосибирская, 16в;
  • п. Казенная Заимка, ул. Кольцевая, 11а;
  • ул. Германа Титова, 9 (сквер имени Германа Титова);
  • с. Лебяжье – ул. Центральная, 65а;
  • мкр. Затон – ул. Водников, 11.

Предыдущие ярмарки прошли в Барнауле 21 сентября. На них жители города потратили почти 12 млн рублей.

Барнаул Продукты

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