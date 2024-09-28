Продовольственные ярмарки пройдут в Барнауле 28 сентября
Закупиться едой можно будет по шести адресам
28 сентября 2024, 08:10, ИА Амител
Ярмарка в Барнауле / Фото: barnaul.org
В Барнауле 28 сентября пройдут субботние ярмарки, сообщили в мэрии.
Горожане смогут купить мясо, овощи, фрукты, сладости и другие продукты. Работать площадки будут с 10:00 до 14:00 по адресам:
- сквер 60 лет СССР (у фонтана на пересечении ул. Молодежной и пр. Красноармейского);
- Новосиликатный – ул. Новосибирская, 16в;
- п. Казенная Заимка, ул. Кольцевая, 11а;
- ул. Германа Титова, 9 (сквер имени Германа Титова);
- с. Лебяжье – ул. Центральная, 65а;
- мкр. Затон – ул. Водников, 11.
Предыдущие ярмарки прошли в Барнауле 21 сентября. На них жители города потратили почти 12 млн рублей.
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