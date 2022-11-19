Алтайскую трассу перекроют из-за военных вечером 19 ноября
Ограничение будет действовать больше часа
19 ноября 2022, 16:35, Никита Черников
Участок трассы в Алтайском крае перекроют 19 ноября из-за движения военных колонн, сообщили на сайте ГУ МВД по региону.
Движение ограничат с 19:40 до 20:50 на участке дороги н.п. Озерки — а/д Р-256 «Чуйский тракт» — н.п. Озерки.
В краевой ГИБДД призывают участников дорожного движения с пониманием отнестись к затруднённой дорожной обстановке.
Ранее в Барнауле до конца года закрыли дорожный участок по переулку Циолковского.
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