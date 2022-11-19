Алтайскую трассу перекроют из-за военных вечером 19 ноября

Участок трассы в Алтайском крае перекроют 19 ноября из-за движения военных колонн, сообщили на сайте ГУ МВД по региону.

Движение ограничат с 19:40 до 20:50 на участке дороги н.п. Озерки — а/д Р-256 «Чуйский тракт» — н.п. Озерки.

В краевой ГИБДД призывают участников дорожного движения с пониманием отнестись к затруднённой дорожной обстановке.

Ранее в Барнауле до конца года закрыли дорожный участок по переулку Циолковского.