Дочери женщины, погибшей в аварии с участием Ксении Собчак, выплатили 300 тысяч рублей

Бывший муж погибшей заявил о том, что он не успел обжаловать решение суда

19 января 2023, 18:32, ИА Амител

Фото: unsplahs.com

Стало известно, смогла ли семья погибшей в аварии с участием Ксении Собчак Екатерины Тарасовой из Новосибирска обжаловать решение суда. Об этом сообщает "КП-Новосибирск".

Бывший муж женщины рассказал о том, что он не успел обжаловать приговор, потому что к моменту, когда семья получила на руки решение суда, все апелляционные сроки уже прошли.

"Пришлось столкнуться с большим количеством явной несправедливости, беспринципности участников этого процесса. На мой взгляд, Ксения Собчак и её компания всячески пытались себя обелить. И перешли все мыслимые и немыслимые границы", – сказал мужчина.

Комментируя то, что водитель Собчак получил два года колонии-поселения, мужчина отметил, что не ожидал от суда большего.

Дочь погибшей девушки признали потерпевшей, а водитель по решению суда выплатил ей 300 тысяч рублей.

Напомним, что телеведущая Ксения Собчак стала участницей смертельной аварии, которая произошла вечером 9 октября 2022 года на трассе между Адлером и Красной Поляной. Mercedes-Maybach, в котором ехала светская львица, выехал на встречку и врезался в другой автомобиль.