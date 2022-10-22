«Газель» столкнулась с маршруткой у Старого моста в Барнауле
Водитель «Газели» не уступил дорогу пассажирскому транспорту, что и привело к столкновению
22 октября 2022, 12:05, Илья Звягинцев
Около девяти часов утра в Барнауле произошла авария с участием пассажирского автобуса. Об этом рассказали очевидцы в сообществе «Инцидент Барнаул».
Столкновение случилось неподалёку от Старого моста. По словам горожан, водитель «Газели» ехал по второстепенной дороге и не уступил маршрутке, что и привело к столкновению.
В результате аварии маршрутка оказалась на тротуаре. По предварительным данным, пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что водителя, ставшего виновником аварии в Новосибирской области, обязали заплатить более миллиона рублей за работу медиков после аварии.
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