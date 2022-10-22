«Газель» столкнулась с маршруткой у Старого моста в Барнауле

Водитель «Газели» не уступил дорогу пассажирскому транспорту, что и привело к столкновению

22 октября 2022, 12:05, Илья Звягинцев

Около девяти часов утра в Барнауле произошла авария с участием пассажирского автобуса. Об этом рассказали очевидцы в сообществе «Инцидент Барнаул».

Столкновение случилось неподалёку от Старого моста. По словам горожан, водитель «Газели» ехал по второстепенной дороге и не уступил маршрутке, что и привело к столкновению.

В результате аварии маршрутка оказалась на тротуаре. По предварительным данным, пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что водителя, ставшего виновником аварии в Новосибирской области, обязали заплатить более миллиона рублей за работу медиков после аварии.

Барнаульский суд заставил виновника ДТП выплатить более миллиона рублей за работу сотрудников скорой помощи

Барнаульский суд заставил виновника ДТП выплатить более миллиона рублей за работу сотрудников скорой помощи

Комментарии
    Новости партнеров