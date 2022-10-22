«Газель» столкнулась с маршруткой у Старого моста в Барнауле

Около девяти часов утра в Барнауле произошла авария с участием пассажирского автобуса. Об этом рассказали очевидцы в сообществе «Инцидент Барнаул».

Столкновение случилось неподалёку от Старого моста. По словам горожан, водитель «Газели» ехал по второстепенной дороге и не уступил маршрутке, что и привело к столкновению.

В результате аварии маршрутка оказалась на тротуаре. По предварительным данным, пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что водителя, ставшего виновником аварии в Новосибирской области, обязали заплатить более миллиона рублей за работу медиков после аварии.