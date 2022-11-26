На женщину «налетела» большая собака в барнаульском парке

Жительница Барнаула пожаловалась на «налетевшую» на неё собаку в парке «Изумрудный». Её сообщение размещено в паблике «В курсе 22».

По словам горожанки, в парке «создана прекрасная площадка» для выгула четвероногих, разделённая на две части, чтобы хозяева могли выгуливать мелкие и крупные породы. Однако, как отмечает женщина, «собаководы самостоятельно перенесли выгул своих питомцев на территорию всего парка». И особенно это касается мест, где высажены новые сосны и ели, где прогуливаются с детьми.

«Вот один из ярких примеров тому... Большая собака, пусть даже и не бойцовская, но без поводка с хозяином прогуливается по всему парку. Со всего разбега понеслась на меня. При просьбе взять [пса] на поводок, ответ: „Я ничего не нарушаю, где хочу, там и гуляю, она не опасна...“ И всё», — посетовала женщина и предположила, что в парке нужен наряд полиции, чтобы «штрафовать хотя бы одного такого собаковода, чтобы навести порядок и безопасность».

В дополнение к своей жалобе горожанка опубликовала видео, на котором общается с хозяином собаки, которая, с её слов, на неё «налетела». При этом женщина уточнила, что она точно не знает, мирное ли это животное или нет.

Молодой человек, в свою очередь, спокойно ответил, что его питомец — щенок лабрадора-ретривера — не входит в перечень правительства опасных пород собак, а потому может выгуливать его без поводка.

В комментариях мнения горожан по этому поводу разделились. Одни сочли, что претензии горожанки сильно преувеличены, другие выразили мнение, что собаковод нарушил правила и обманул женщину, что он может свободно выгуливать питомца.

При этом, согласно информации с сайта мэрии, поводок всё же был необходим.

«Без поводка выгуливать можно, но только на специально отведённых для этого огороженных площадках либо на огороженных земельных участках. Эти участки определяют органы местного самоуправления. Причём данные территории должны быть таким образом огорожены, чтобы животное не смогло выскочить за пределы этого участка», — говорится в сообщении.

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