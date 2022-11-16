Бездомная собака набросилась на беременную женщину в Алтайском крае

В Бийске дворовый пёс попытался укусить беременную женщину, которая только что выписалась из больницы. Об этом сообщает «Бийское телевидение».

Горожанка рассказала, что животное на неё набросилось, когда она днём пошла в магазин. От травм её уберегла длинная куртка.

«Я ничего не успела сделать. Она ухватилась за куртку, благо куртка длинная, до колен, а я беременная», — рассказала бийчанка.

Телеканал отмечает, что проблема с бездомными животными на улице Мартьянова актуальна «как никогда, и во многом виноваты сами люди», которые в одном из дворов прикормили собаку и даже соорудили ей будку. После этого в округе появились и другие дворняги.

В управлении ЖКХ пообещали принять меры: на место отправят специалистов, которые оценят агрессивность собак и при необходимости их заселят в приют.

Ранее сообщалось, что бийские чиновники выплатят девочке 80 тысяч рублей за нападение бездомной собаки.