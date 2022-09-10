Нетрезвый мужчина попал под колеса трамвая в Бийске

9 сентября в Бийске мужчина попал под колеса трамвая. Об этом рассказали очевидцы в сообществе «ЧП Бийск».

Инцидент произошел неподалеку от ТЦ «Модный». По словам горожан, мужчина в момент происшествия был пьян.

Детали его попадания под колеса трамвая не уточняются.

Известно, что пострадавший получил травму ноги. Медики доставили его в городскую больницу.

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