В Барнауле парень во всём чёрном сорвал с пенсионера крестик

В Алтайском крае задержали молодого человека, напавшего на пенсионера, сообщает региональное МВД.

С жалобой в полицию обратился 70-летний житель Барнаула, у которого во время прогулки неизвестный похитил золотую цепочку с крестиком.

«В дневное время он находился на лавочке возле аллеи. Мимо проходил парень, одетый во всё чёрное», — рассказали в ведомстве.

Правоохранители оперативно задержали неоднократно привлекавшегося к уголовной ответственности 26-летнего местного жителя. К этому моменту он уже заложил в ломбард похищенное за 30 000 рублей, из которых три тысячи потратил.

Молодому человеку грозит до четырёх лет лишения свободы за грабёж.

Ранее в Барнауле грабитель выхватил кошелёк у пенсионера, чтобы уехать с девушкой в Москву.