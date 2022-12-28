Пермский стрелок Тимур Бекмансуров получил пожизненное заключение

Утром 20 сентября 2021 года студент первого курса юрфака открыл прицельную стрельбу из ружья на территории Пермского государственного университета, убив шесть человек и ранив еще более 40

28 декабря 2022, 20:07, ИА Амител

Фото Telegram-канал SHOT

Пермский краевой суд приговорил к пожизненному лишению свободы убийцу из Перми Тимура Бекмансурова. Об этом сообщает РИА Новости.

Суд установил, что утром 20 сентября 2021 года студент первого курса юрфака Тимур Бекмансуров открыл прицельную стрельбу из ружья на территории Пермского государственного университета, убив шесть человек и ранив еще более 40.

Тогда стрелка задержали, он оказал сопротивление полицейским, был ранен и попал в больницу в крайне тяжелом состоянии. Врачам пришлось ампутировать ему ногу.

Бекмансуров был признан виновным в убийстве шести человек из хулиганских побуждений общеопасным способом, покушениях на убийство, а также в посягательстве на жизнь полицейского и трех эпизодах повреждения имущества.

Ранее подсудимый полностью признал вину в преступлениях, однако просил не назначать ему максимальное наказание, ссылаясь на инвалидность, положительные характеристики с места жительства и учебы, а также активное сотрудничество со следствием. Прокурор и родственники погибших и пострадавших просили для Бекмансурова пожизненное заключение.