Пилота из Кузбасса наказали за падение самолета в Алтайском крае

В Кузбассе Мариинский городской суд запретил жителю региона заниматься платными авиаперевозками после того, как он разбил самолёт с пассажиром на борту в начале 2022 года в Алтайском крае. Об этом сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

По данным надзорного ведомства, у пилота не было разрешения на оказание коммерческих услуг по воздушной перевозке.

«В этой связи Кемеровским транспортным прокурором в защиту прав и законных интересов неопределённого круга лиц в Мариинский городской суд Кемеровской области направлено исковое заявление к собственнику самолёта о запрете использования воздушного судна в целях коммерческих перевозок, требования прокурора удовлетворены судом в полном объёме», — говорится в сообщении.

Напомним, 14 января 2022 года легкомоторный самолёт «Аэропракт А-22» упал в районе села Старобелокуриха в Алтайском крае. На борту, включая пилота, находились два человека. Они выжили, но получили травмы.