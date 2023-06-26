Путин назвал безусловный приоритет для России

Глава государства обратился к участникам и гостям форума "Инженеры будущего – 2023"

26 июня 2023, 19:06, ИА Амител

Фото: kremlin.ru

Президент Владимир Путин назвал развитие и модернизацию промышленности безусловным приоритетом для России, передает РИА Новости.

"Развитие и модернизация промышленности – наш безусловный приоритет. Поэтому будем и дальше стимулировать внедрение новейших технологий, цифровых решений, передовых экологических стандартов", – сказал глава государства в обращении к участникам и гостям форума "Инженеры будущего – 2023".

Российский лидер призвал обновлять программы профессионального образования, подготовки и переподготовки кадров, а также отметил, что развитие отечественной индустрии, укрепление безопасности и технологического суверенитета во многом зависят от кадрового потенциала.

Ранее сообщалось, что на развитие промышленности в новых регионах РФ выделили почти 3 миллиарда рублей.