Ради "спасения семьи" студентка из Барнаула продала золото на 600 тысяч
Девушка украла драгоценности у родственников, а после продала их и отдала вырученные деньги аферистам
06 декабря 2025, 14:05, ИА Амител
В Барнауле 19-летняя учащаяся колледжа стала жертвой мошеннической схемы, в результате чего лишилась 600 тысяч рублей, вырученных от продажи ювелирных изделий, сообщает пресс-служба Главного управления Министерства внутренних дел РФ по Алтайскому краю.
По рассказу потерпевшей, злоумышленники вышли с ней на связь через социальную сеть, представившись сотрудниками Министерства образования. Они заявили о поступившем на ее имя письме и для его получения запросили код из SMS-сообщения, который девушка сообщила.
Спустя некоторое время мошенники повторно связались с ней, теперь уже под видом представителей технической поддержки портала "Госуслуги". Они убедили студентку в том, что ее учетная запись подверглась взлому и ее финансы и имущество находятся под угрозой. Под предлогом предотвращения кражи девушке предложили "задекларировать" все ценности, включая и принадлежащие ее семье.
Введенная в заблуждение и уверенная в спасении родительских средств, девушка посетила дом своих близких, где тайно взяла их золотые украшения и продала в ломбарде. Помимо этого, она также взяла деньги у своего брата и перевела все полученные средства мошенникам.
Впоследствии студентка отправилась в Новосибирск к своей родственнице, откуда также похитила золотые украшения. Эти драгоценности также были реализованы через ломбард, а вырученные деньги перечислены преступникам.
14:22:25 06-12-2025
Надеюсь, она хотя бы красивая
16:59:14 06-12-2025
Гость (14:22:25 06-12-2025) Надеюсь, она хотя бы красивая... Вряд ли красивая. Но тупая точно...
14:23:57 06-12-2025
Да пыталась скрыть свое интимное порно-видео, а не "спасала семью"
19:11:15 06-12-2025
гость (14:23:57 06-12-2025) Да пыталась скрыть свое интимное порно-видео, а не "спасал... Вот это придаёт истории хоть какой-то смысл.
15:03:23 06-12-2025
Про дураков даже не интересно уже читать
18:27:23 06-12-2025
Что можно ожидать от студентки "КАЛледжа"? Во всех этих "калледжах" ничему путному видимо не обучают. Там имеется такой предмет как ОБЖ, который должен обеспечивать минимальную осторожность. Впрочем тупость штука не исравимая.
21:32:03 06-12-2025
Воровка обчистила родственников и прикрываясь мошенниками выставила себя жертвой. Действовала в одиночку или бойфренд играл роль мошенника и она ему сливала деньги на счёт?
00:08:09 07-12-2025
к приемной комиссии колледжа есть вопросики...
10:29:10 07-12-2025
Врать они хорошо умеют, чтоб статьи за кражу избежать