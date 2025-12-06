НОВОСТИПроисшествия

Ради "спасения семьи" студентка из Барнаула продала золото на 600 тысяч

Девушка украла драгоценности у родственников, а после продала их и отдала вырученные деньги аферистам

06 декабря 2025, 14:05, ИА Амител

В Барнауле 19-летняя учащаяся колледжа стала жертвой мошеннической схемы, в результате чего лишилась 600 тысяч рублей, вырученных от продажи ювелирных изделий, сообщает пресс-служба Главного управления Министерства внутренних дел РФ по Алтайскому краю.

По рассказу потерпевшей, злоумышленники вышли с ней на связь через социальную сеть, представившись сотрудниками Министерства образования. Они заявили о поступившем на ее имя письме и для его получения запросили код из SMS-сообщения, который девушка сообщила.

Спустя некоторое время мошенники повторно связались с ней, теперь уже под видом представителей технической поддержки портала "Госуслуги". Они убедили студентку в том, что ее учетная запись подверглась взлому и ее финансы и имущество находятся под угрозой. Под предлогом предотвращения кражи девушке предложили "задекларировать" все ценности, включая и принадлежащие ее семье.

Введенная в заблуждение и уверенная в спасении родительских средств, девушка посетила дом своих близких, где тайно взяла их золотые украшения и продала в ломбарде. Помимо этого, она также взяла деньги у своего брата и перевела все полученные средства мошенникам.

Впоследствии студентка отправилась в Новосибирск к своей родственнице, откуда также похитила золотые украшения. Эти драгоценности также были реализованы через ломбард, а вырученные деньги перечислены преступникам.

