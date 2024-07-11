НОВОСТИКультура

Блогер Лерчек официально развелась с мужем

Супруги договорились о том, с кем останутся дети

11 июля 2024, 07:00, ИА Амител

Валерия Чекалина / Фото: Shot
Валерия Чекалина / Фото: Shot

Мировой судья судебного участка московского района Даниловский расторг брак между Валерией Чекалиной, известной как Лерчек, и ее супругом Артемом. Об этом журналистам сообщила юрист Екатерина Гордон.

По словам Гордон, супруги достигли соглашения о том, с кем останутся дети после развода. Дети останутся с Валерией, однако график общения будет мягким, пишет РИА Новости.

Заявление о расторжении брака между супругами с детьми было подано от имени Валерии Чекалиной. Ранее Гордон сообщала, что супруги уже договорились о разделе имущества вне суда.

Против супругов ранее были возбуждены два уголовных дела. Первое касалось уклонения от уплаты налогов на сумму 311 миллионов рублей. По версии следствия, Лерчек использовала упрощенную систему налогообложения, хотя ее доходы от фитнес-марафонов превышали лимит в 150 миллионов рублей в год. Второе дело было связано с отмыванием денег в особо крупном размере. Следствие считало, что в апреле 2021 года Чекалины легализовали более 130 миллионов рублей, купив на них доллары и тем самым скрыв связь денег с преступным источником происхождения.

В конце декабря с Лерчек и ее мужа сняли обвинения в неуплате налогов. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин отметил, что они выплатили долг в размере 504 млн рублей. Кроме того, блогеры вернулись в социальные сети после девятимесячного перерыва.

Чекалина объяснила неуплату налогов тем, что она и ее супруг "были глупыми и слушали не тех людей". Она признала свои ошибки, раскаялась и призвала подписчиков быть внимательными с налоговыми платежами.

В начале марта адвокат блогера Константин Третьяков сообщил, что против Лерчек прекратили уголовное дело об отмывании денежных средств.

Знаменитости

Комментарии 15

Avatar Picture
Гость

07:12:57 11-07-2024

Брошенка ?

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Мусик

09:28:14 11-07-2024

Гость (07:12:57 11-07-2024) Брошенка ?... б/у

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Григорий

07:13:11 11-07-2024

Как теперь жителям края жить с эттй новостью...

  16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ВВП

07:26:39 11-07-2024

Можно пояснить, всем нужно радоваться или печалиться?

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Мусик

09:13:41 11-07-2024

а у нас сегодня соседская собака рано проснулась и повизгивала. заколебла вкорень.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:26:57 11-07-2024

Типа теперь завидная невеста? =)

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:41:29 11-07-2024

Гость (09:26:57 11-07-2024) Типа теперь завидная невеста? =)... Нафик, запарит своим фитнесом и мышцами. И деньгам не рад будешь.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Мусик

10:00:07 11-07-2024

Гость (09:41:29 11-07-2024) Нафик, запарит своим фитнесом и мышцами. И деньгам не рад бу... у нас в спортзале девченки лучше.
и без налоговых жульничеств.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:42:29 11-07-2024

Самая важная новость сегодня! Спасибо, амик!

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

12:07:55 11-07-2024

в жизни каждого есть человек, который а кто это?

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:11:17 11-07-2024

И?..

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:39:43 11-07-2024

Мы так долго этого ждали! Спасибо Амик, что не даешь пропасть в неведении.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:40:25 11-07-2024

Наконец-то!!!

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:32:31 11-07-2024

Уже бегу!!!

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

23:17:11 15-07-2024

Не бегите, вдруг это просто понадобился статус матери -одиночки)

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров