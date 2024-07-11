Блогер Лерчек официально развелась с мужем

Супруги договорились о том, с кем останутся дети

11 июля 2024, 07:00, ИА Амител

Валерия Чекалина / Фото: Shot

Мировой судья судебного участка московского района Даниловский расторг брак между Валерией Чекалиной, известной как Лерчек, и ее супругом Артемом. Об этом журналистам сообщила юрист Екатерина Гордон.

По словам Гордон, супруги достигли соглашения о том, с кем останутся дети после развода. Дети останутся с Валерией, однако график общения будет мягким, пишет РИА Новости.

Заявление о расторжении брака между супругами с детьми было подано от имени Валерии Чекалиной. Ранее Гордон сообщала, что супруги уже договорились о разделе имущества вне суда.

Против супругов ранее были возбуждены два уголовных дела. Первое касалось уклонения от уплаты налогов на сумму 311 миллионов рублей. По версии следствия, Лерчек использовала упрощенную систему налогообложения, хотя ее доходы от фитнес-марафонов превышали лимит в 150 миллионов рублей в год. Второе дело было связано с отмыванием денег в особо крупном размере. Следствие считало, что в апреле 2021 года Чекалины легализовали более 130 миллионов рублей, купив на них доллары и тем самым скрыв связь денег с преступным источником происхождения.

В конце декабря с Лерчек и ее мужа сняли обвинения в неуплате налогов. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин отметил, что они выплатили долг в размере 504 млн рублей. Кроме того, блогеры вернулись в социальные сети после девятимесячного перерыва.

Чекалина объяснила неуплату налогов тем, что она и ее супруг "были глупыми и слушали не тех людей". Она признала свои ошибки, раскаялась и призвала подписчиков быть внимательными с налоговыми платежами.

В начале марта адвокат блогера Константин Третьяков сообщил, что против Лерчек прекратили уголовное дело об отмывании денежных средств.