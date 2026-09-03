Родителям рассказали, как проложить безопасный маршрут ребенка до школы

Безопасный школьный маршрут нужно оценивать по принципу "от двери до двери"

03 сентября 2026, 15:46, ИА Амител

Дети гуляют в Барнауле / Фото: amic.ru

Самая короткая дорога до школы не всегда является самой безопасной для ребенка. При выборе маршрута родителям стоит учитывать количество пересечений с проезжей частью, видимость, освещение и интенсивность движения автомобилей, рассказал РИА Недвижимость основатель компании InnovaTransport Алексей Смирнов.

"Маршрут ребенка начинается с самого выхода из подъезда. Для того чтобы он был безопасным, важно проектировать его и оценивать с определенной высоты — около 95 сантиметров. Именно этот уровень позволит выявить те препятствия и потенциальные опасности, на которые взрослый даже не обратит внимания. Так, на высоте около метра припаркованный автомобиль может полностью закрыть обзор, кустарник — перекрыть видимость дороги, а выезжающая из паркинга машина — появиться в поле зрения в последний момент", — сказал он.

По словам эксперта, важно, чтобы ребенок мог заблаговременно заметить приближающийся транспорт, а водитель автомобиля, велосипеда или средства индивидуальной мобильности — самого школьника. Особое значение имеет освещение: оно должно быть предусмотрено на всем пути, а не только непосредственно возле образовательного учреждения и пешеходных переходов.

По данным Госавтоинспекции, с января по май в 89% случаев наездов на детей на пешеходных переходах в темное время суток у пострадавших не было световозвращающих элементов.

Еще один принцип безопасного маршрута — минимальное количество участков, где школьник оказывается рядом с движущимися машинами. Во дворах, возле паркингов и в местах маневрирования транспорта скорость автомобилей должна быть небольшой. Смирнов считает перспективным создание школьных зон с ограничением скорости до 10–20 км/ч и контролем с помощью камер.

При этом одного знака ограничения скорости недостаточно. Водителей можно вынуждать замедляться за счет самой организации улицы: приподнятых пешеходных переходов, искусственных сужений и изгибов проезжей части, дорожных неровностей. Особенно актуальны такие решения там, где полностью разделить потоки машин и пешеходов невозможно.

Эксперт также советует оценивать маршрут целиком. Например, дорога протяженностью 500 метров может оказаться безопаснее 300-метрового пути, если ребенку придется реже пересекать проезжую часть. Тротуары при этом не должны внезапно заканчиваться, быть заставлены автомобилями или вынуждать школьника выходить на дорогу. Аналогичный принцип непрерывности касается велосипедной и самокатной инфраструктуры.

Если без пересечения проезжей части обойтись нельзя, следует обратить внимание на число полос, интенсивность движения, освещение и продолжительность разрешающего сигнала светофора. На широких дорогах с тремя и более полосами особое значение приобретают островки безопасности, позволяющие ребенку переходить дорогу в несколько этапов.