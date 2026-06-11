Мера поможет поддержать общественный порядок и защитить детей от нежелательной визуальной информации

11 июня 2026, 15:10, ИА Амител

Татуировки / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

В разгар пляжного сезона владельцы татуировок могут столкнуться со штрафами и даже административным арестом, сообщил вице-президент коллегии адвокатов Москвы Аркадий Завалько в разговоре с "Абзацем".

«В России ответственность наступает не за наличие татуировки, а за ее публичное проявление, если оно содержит запрещенный или провокационный контент. Так, татуировка с экстремистскими или националистическими символами считается пропагандой нацистской атрибутики и может повлечь штраф в размере от 1 до 2,5 тысячи рублей согласно КоАП», — пояснил он.

Если татуировка содержит призывы к ненависти по расовому, половому, национальному или религиозному признаку, наказание будет более суровым. Граждане могут быть оштрафованы на сумму от 10 до 20 тысяч рублей, обязаны выполнить обязательные работы до 100 часов либо арестованы на срок до 15 суток. Татуировки с непристойными изображениями или нецензурными выражениями будут классифицированы как мелкое хулиганство, что влечет штраф от 500 до 1 тысячи рублей или арест до 15 суток, подчеркнул Завалько.

«Важность применения наказания во многом определяется реакцией окружающих. Само по себе публичное проявление таких татуировок уже считается правонарушением», — заключил адвокат.

Ранее сообщалось, что в Госдуме предложили запретить татуировки для несовершеннолетних.