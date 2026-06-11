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Россиянам грозят штрафы за показ татуировок на пляже

Мера поможет поддержать общественный порядок и защитить детей от нежелательной визуальной информации

11 июня 2026, 15:10, ИА Амител

Татуировки / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru
Татуировки / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

В разгар пляжного сезона владельцы татуировок могут столкнуться со штрафами и даже административным арестом, сообщил вице-президент коллегии адвокатов Москвы Аркадий Завалько в разговоре с "Абзацем".

«В России ответственность наступает не за наличие татуировки, а за ее публичное проявление, если оно содержит запрещенный или провокационный контент. Так, татуировка с экстремистскими или националистическими символами считается пропагандой нацистской атрибутики и может повлечь штраф в размере от 1 до 2,5 тысячи рублей согласно КоАП», — пояснил он.

Если татуировка содержит призывы к ненависти по расовому, половому, национальному или религиозному признаку, наказание будет более суровым. Граждане могут быть оштрафованы на сумму от 10 до 20 тысяч рублей, обязаны выполнить обязательные работы до 100 часов либо арестованы на срок до 15 суток. Татуировки с непристойными изображениями или нецензурными выражениями будут классифицированы как мелкое хулиганство, что влечет штраф от 500 до 1 тысячи рублей или арест до 15 суток, подчеркнул Завалько.

«Важность применения наказания во многом определяется реакцией окружающих. Само по себе публичное проявление таких татуировок уже считается правонарушением», — заключил адвокат.

Ранее сообщалось, что в Госдуме предложили запретить татуировки для несовершеннолетних. 

Мужчине делают татуировку / Фото: создано в нейросети ChatGPT

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Россия лето штрафы пляж
       

Комментарии 8

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Гость

15:57:19 11-06-2026

Столько лет искали татуированных в чужой стране и вот опомнились, оказывается у нас дома, на пляже, на футбольном поле, на телевидении, во дворе сколько хочешь таких... от ступней и до бровей разрисованы.

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Гость

03:23:37 12-06-2026

Гость (15:57:19 11-06-2026) Столько лет искали татуированных в чужой стране и вот опомни... И че тебе не нравится? Мне твоя прическа может не нравится, но это не повод,ни для чего.

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Гость

16:03:53 11-06-2026

Ну и сколько синяков и сидельцев штрафанули? Ноль как обычно?

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Гость

16:04:25 11-06-2026

А пчёлки на ягодицах, или кочегары там же помогают определить в бане кто есть кто...

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Гость

16:57:31 11-06-2026

Не борьба с тату, а штрафы, здесь не паханное поле для бюджета.

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Гость

21:23:01 11-06-2026

А почему на пляже? А в офисе, на улице, бане? Люди ходят все лето в одежде шортах и коротких рукавах. Каждый второй с правокационным грязным партаком. Даже на рдительские собрания в школу так умудряются ходить. Куда смотрит полиция? Да и полицейских сейчас с партаками полно. Набили в детсве типо или на зоне или в армии.

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Гость

22:11:49 11-06-2026

А маргариновые женщины на пляже? Кто их хочет? Запретить. Чтоб девочки не видели, что можно быть жиробабой.

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Гость

09:45:28 12-06-2026

Гость (22:11:49 11-06-2026) А маргариновые женщины на пляже? Кто их хочет? Запретить. Чт... сейчас половина школьников "маргариновые". На себя посмотри прежде всего, тебя то кто хочет?

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