В Госдуме предложили запретить татуировки для несовершеннолетних
Краски для тату могут содержать канцерогены, повышающие риск рака кожи
04 сентября 2025, 14:00, ИА Амител
В России разрабатывают законопроект, запрещающий нанесение татуировок несовершеннолетним, пишет "Российская газета".
Инициативу озвучил первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья, онкохирург Бадма Башанкаев. По его словам, краски для тату могут содержать канцерогены, повышающие риск рака кожи у людей с нательными рисунками в 1,6 раза, а при крупных татуировках – почти в 2,5 раза.
«Вероятность развития лимфомы возрастает втрое. Дополнительную опасность представляют инфекции, так как процесс нанесения тату предполагает прямой контакт инструментов и краски с кровью», – заключает Башанкаев.
Исследование датских ученых, проведенное среди 2,5 тысячи близнецов, подтвердило эти риски: у людей с татуировками рак кожи развивался в 1,62 раза чаще, а при больших площадях покрытия – в 2,37 раза.
Несмотря на растущую популярность масштабных тату, эксперты настаивают на необходимости защитить подростков от потенциально опасных последствий.
Они ответят: "Наше тело, наше дело". Как запретить, когда в телеге, тик токе, по телеку все синии, как будто четвертак по зонам мотали))
14:35:50 04-09-2025
ВВП (14:07:39 04-09-2025) Они ответят: "Наше тело, наше дело". Как запретить, когда в ... да что там телеги и прочее перечисленное, когда яжематери рядом с детьми синие, с дырками в носах языках пупках и парящие, а также с накачанными губищами :)
15:03:33 04-09-2025
Гость (14:35:50 04-09-2025) да что там телеги и прочее перечисленное, когда яжематери ря... Они вам ответят, что так они самовыражаются, показывая окружающим свой духовный мир
14:08:49 04-09-2025
Непонятно одно, а почему предлагают запретить только для несовершеннолетних?
14:10:22 04-09-2025
Ни в коем случае нельзя этого делать! Как тогда сразу определять, что перед тобой долбонавт?
19:07:11 04-09-2025
Гость (14:10:22 04-09-2025) Ни в коем случае нельзя этого делать! Как тогда сразу опреде... По фиолетовым волосам и кольцу в носу.
14:12:26 04-09-2025
Как они это контролировать собрались? Сажать несовершеннолетних с татуировками? Ну сделает он нелегально где-нибудь в подвале, так риск занесения какой-нибудь гадости еще возрастет. И кому будет лучше?
14:18:41 04-09-2025
это отвратительное увлечение, ниодин нормальный человек не сделает. Ни в один банк, престижный ресторан и тд не берут людей с татуировками
14:42:18 04-09-2025
Гость (14:18:41 04-09-2025) это отвратительное увлечение, ниодин нормальный человек не с...
хороший тест на адекватность
14:57:39 04-09-2025
Китайских туристов очень радуют надписи на русских: "Свинина тушёная". Но очень оригинально выглядит надпись готическим шрифтом "Моя жизнь - мои правила".
07:36:06 05-09-2025
Дедушки, вы простатит свой лечите.