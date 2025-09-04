НОВОСТИОбщество

В Госдуме предложили запретить татуировки для несовершеннолетних

Краски для тату могут содержать канцерогены, повышающие риск рака кожи

04 сентября 2025, 14:00, ИА Амител

Тату / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru
В России разрабатывают законопроект, запрещающий нанесение татуировок несовершеннолетним, пишет "Российская газета".

Инициативу озвучил первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья, онкохирург Бадма Башанкаев. По его словам, краски для тату могут содержать канцерогены, повышающие риск рака кожи у людей с нательными рисунками в 1,6 раза, а при крупных татуировках – почти в 2,5 раза.

«Вероятность развития лимфомы возрастает втрое. Дополнительную опасность представляют инфекции, так как процесс нанесения тату предполагает прямой контакт инструментов и краски с кровью», – заключает Башанкаев.

Исследование датских ученых, проведенное среди 2,5 тысячи близнецов, подтвердило эти риски: у людей с татуировками рак кожи развивался в 1,62 раза чаще, а при больших площадях покрытия – в 2,37 раза.

Несмотря на растущую популярность масштабных тату, эксперты настаивают на необходимости защитить подростков от потенциально опасных последствий.

дети законы

Комментарии 11

Avatar Picture
ВВП

14:07:39 04-09-2025

Они ответят: "Наше тело, наше дело". Как запретить, когда в телеге, тик токе, по телеку все синии, как будто четвертак по зонам мотали))

  18 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:35:50 04-09-2025

ВВП (14:07:39 04-09-2025) Они ответят: "Наше тело, наше дело". Как запретить, когда в ... да что там телеги и прочее перечисленное, когда яжематери рядом с детьми синие, с дырками в носах языках пупках и парящие, а также с накачанными губищами :)

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ВВП

15:03:33 04-09-2025

Гость (14:35:50 04-09-2025) да что там телеги и прочее перечисленное, когда яжематери ря... Они вам ответят, что так они самовыражаются, показывая окружающим свой духовный мир

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гостья

14:08:49 04-09-2025

Непонятно одно, а почему предлагают запретить только для несовершеннолетних?

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:10:22 04-09-2025

Ни в коем случае нельзя этого делать! Как тогда сразу определять, что перед тобой долбонавт?

  20 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:07:11 04-09-2025

Гость (14:10:22 04-09-2025) Ни в коем случае нельзя этого делать! Как тогда сразу опреде... По фиолетовым волосам и кольцу в носу.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:12:26 04-09-2025

Как они это контролировать собрались? Сажать несовершеннолетних с татуировками? Ну сделает он нелегально где-нибудь в подвале, так риск занесения какой-нибудь гадости еще возрастет. И кому будет лучше?

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:18:41 04-09-2025

это отвратительное увлечение, ниодин нормальный человек не сделает. Ни в один банк, престижный ресторан и тд не берут людей с татуировками

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:42:18 04-09-2025

Гость (14:18:41 04-09-2025) это отвратительное увлечение, ниодин нормальный человек не с...
хороший тест на адекватность

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:57:39 04-09-2025

Китайских туристов очень радуют надписи на русских: "Свинина тушёная". Но очень оригинально выглядит надпись готическим шрифтом "Моя жизнь - мои правила".

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:36:06 05-09-2025

Дедушки, вы простатит свой лечите.

  0 Нравится
Ответить
