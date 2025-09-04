В Госдуме предложили запретить татуировки для несовершеннолетних

Краски для тату могут содержать канцерогены, повышающие риск рака кожи

В России разрабатывают законопроект, запрещающий нанесение татуировок несовершеннолетним, пишет "Российская газета".

Инициативу озвучил первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья, онкохирург Бадма Башанкаев. По его словам, краски для тату могут содержать канцерогены, повышающие риск рака кожи у людей с нательными рисунками в 1,6 раза, а при крупных татуировках – почти в 2,5 раза.

«Вероятность развития лимфомы возрастает втрое. Дополнительную опасность представляют инфекции, так как процесс нанесения тату предполагает прямой контакт инструментов и краски с кровью», – заключает Башанкаев.

Исследование датских ученых, проведенное среди 2,5 тысячи близнецов, подтвердило эти риски: у людей с татуировками рак кожи развивался в 1,62 раза чаще, а при больших площадях покрытия – в 2,37 раза.

Несмотря на растущую популярность масштабных тату, эксперты настаивают на необходимости защитить подростков от потенциально опасных последствий.