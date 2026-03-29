Татуировки портят резюме. Почему людям с наколками стали чаще отказывать в трудоустройстве
Не всегда хорошо, когда у тебя наколоты купола и чудотворный крест с иконами
29 марта 2026, 07:00, ИА Амител
Недавнее исследование SuperJob показало, что татуировки могут стать препятствием при трудоустройстве. 11% рекрутеров признают, что они чаще отказывают кандидатам с татуировками. Этот тренд стал заметно сильнее, чем год назад, и если раньше такие ограничения касались лишь некоторых сфер, то теперь они затрагивают более широкий круг профессий. В частности, доля компаний, которые не берут на работу людей с татуировками, уменьшилась с 92 до 86% за год. Насколько важно отсутствие татуировок для алтайских работодателей — в материале Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул.
Обращают внимание на пирсинг
На Алтае ситуация также не отличается: здесь работодатели начинают обращать внимание на внешний вид соискателей, в том числе на наличие татуировок и пирсинга. Как объясняют эксперты, все зависит от сферы деятельности и отношения к нестандартным внешним проявлениям. В некоторых отраслях, например, в индустрии красоты, ресторанном бизнесе или творческих профессиях, татуировки не воспринимаются как помеха, а наоборот, могут подчеркнуть индивидуальность и креативность кандидата. Однако в более традиционных секторах, таких как государственные учреждения или банки, подобные признаки могут повлиять на решение работодателя.
Представители бизнеса в Барнауле подтверждают, что тренд на отказ от соискателей с татуировками действительно набирает популярность. Как рассказала Инна Балясова, руководитель зооцентра "Маленький принц", многие кандидаты жалуются, что им часто отказывают в профессии из-за татуировок или пирсинга на лице. Однако сама Инна считает, что внешность не должна быть решающим фактором при принятии решения о найме.
«Недавно искала кипера в гостиницу для кошек, приходило много молодых людей, и они действительно жаловались, что часто сталкиваются с отказами из-за татуировок и пирсинга. Я же не считаю это важным, ведь важнее их компетенции. Главное — чтобы сотрудники выполняли свои обязанности и были хорошими людьми», — уверена Инна Балясова.
Когда татуировки не становятся помехой для трудоустройства?
По мнению Татьяны Бугаёвой, сооснователя кофейни-кондитерской "Слаще без сахара", работодатель всегда должен встречать кандидата "по одежке". Например, если соискатель приходит на собеседование в белой майке, с татуировками на видных местах, это может создать отрицательное впечатление о кандидате.
«Были такие случаи, когда кандидаты приходили на собеседование в белых майках, как будто они дома сидят, и у них были все руки в наколках. Я таким кандидатам отказывала. Визуально это создает определенное впечатление о человеке и его поведении», — считает Татьяна Бугаёва.
Рекрутеры говорят, что все зависит от сферы деятельности. Если в барной индустрии, дизайне или разработке игр тату и пирсинг — норма, то в банках и госсекторе, скорее всего, нет, даже если ты оператор кол-центра. При этом в одном из барнаульских тату-салонов на условиях анонимности нам рассказали, что в числе их клиентов бывают даже сотрудники силовых структур.
«К нам в студию приходят клиенты из разных сфер, даже сотрудники полиции, студенты колледжей, БЮИ и тому подобное, спокойно делают татуировки. Конечно, мы стараемся делать их не на открытых местах, поэтому практически никогда нет проблем с трудоустройством на любую должность», — добавила специалист.
Зумеры на рынке
Поколение Z, или зумеры, для которых наличие татуировок на теле является нормой, врывается на рынок труда с новым взглядом на внешний вид сотрудников. Как отметила Жанна Крамарева, руководитель кадрового агентства "Жираф", работодатели все чаще закрывают глаза на татуировки, чтобы не ограничивать выбор кандидатов.
«На рынок труда выходят зумеры, у которых в субкультуре и в принципе норма иметь татуировки на теле. Работодатель сейчас старается не ограничивать себя в выборе кадров, поэтому они закрывают глаза на татуировки. Например, компания "Аэрофлот", которая два-три года назад имела жесткий запрет на стюардесс с татуировками на видных местах, теперь сняла этот запрет», — отметила Жанна Крамарева.
По ее словам, это показывает, как тенденции на рынке труда меняются с учетом нового поколения работников, для которых татуировки являются естественной частью самовыражения. В Барнауле этот тренд также начинает распространяться, и среди молодых специалистов можно наблюдать рост числа кандидатов с татуировками, которые ищут работу в разных отраслях.
С точки зрения психологии, человек, который решается на татуировку, часто хочет привлечь к себе внимание или выделиться среди окружающих. Это явление связано с развитием индивидуальности и самовыражением, и не всегда подходит для должностей, где внешний вид имеет большое значение. Например, если работник взаимодействует с клиентами и представляет компанию, внешний вид может сыграть важную роль в восприятии бренда.
08:01:01 29-03-2026
Хохлома-синегубая не нужна работадателям.
09:55:04 29-03-2026
И правильно делают, что отказывают. Работодателям не нужны дегенераты
10:02:59 29-03-2026
Татуировка есть - значит сидел в тюрьме. И никаких вариантов.
10:07:03 29-03-2026
С наколками не берут в космонавты!...
Не то что все должны стремиться стать тайкунавтами... Просто "украшение" себя наколками говорит о том что башка у человека работает не нормально...!
11:49:59 29-03-2026
Слава Богу, на целлюлитных ляхах бить цветы перестали
13:10:48 29-03-2026
В моей молодости татуировки носили толь ко те кто сидел, Отношусь к этому нейтрально, но на работу с татуировками не взял бы.
15:46:50 29-03-2026
Гость (13:10:48 29-03-2026) В моей молодости татуировки носили толь ко те кто сидел, Отн... Поэтому ты и не работодатель - эйчар может смотреть куда угодно, а на работу берут по уровню компетенций
19:23:22 29-03-2026
Гость (15:46:50 29-03-2026) Поэтому ты и не работодатель - эйчар может смотреть куда уго... Жертва ЕГЭ отметилась. "Компетенции".
14:24:56 29-03-2026
Существа в тату, словно черти безрогие и какое им Царство Небесное?
14:28:13 29-03-2026
Гость (14:24:56 29-03-2026) Существа в тату, словно черти безрогие и какое им Царство Не... А ты черт рогатый?
15:14:24 29-03-2026
Гость (14:24:56 29-03-2026) Существа в тату, словно черти безрогие и какое им Царство Не... А какое оно - Царствие Небесное? Вы там были? Расскажите, пожалуйста...
19:35:46 29-03-2026
Гость (15:14:24 29-03-2026) А какое оно - Царствие Небесное? Вы там были? Расскажите, по... Гость, это ты говоришь на похоронах - Царствие Небесное.... А я, знаю - пришел из праха, ушел в прах.
14:46:42 29-03-2026
Гость (14:28:13 29-03-2026) А ты черт рогатый? ... Посмотри на себя в зеркало.
02:59:33 30-03-2026
Приветствую всех. Перед тем, как начать спор, необходимо найти какой-то ориентир, который является приемлемым для обоих сторон спора, для того, что бы спор не перерос в мордобой. Думаю, что здоровье является главным фактором для любого поколения, если человеку плевать на своё здоровье, то на здоровье других он кладёт из под хвоста, даже не задумываясь.
Итак, как татуировки влияют на здоровье? Думаю, что все выберут ответ - отрицательно. Для более глубокого осознания попробую обрисовать механизм этого воздействия.
Во-первых, не буду останавливаться на возможности получения заражения СПИДом, другими венерическими и не только заболеваниями, такими как гепатит, при использовании игл для прокалывания кожи, перехожу сразу к главному - нарушению или блокировке лимфа тока в месте тату, зависит от размера и качества используемых чернил.
Во-вторых, это уже перечисление тех серьёзных последствий в результате нарушения потока лимфы, начнём с рака, причём он может быть даже в другом от тату месте, там где чернила нашли наиболее слабое место в организме, затем отёки, воспаления, гниение...
В-третьих, более лёгкие последствия, которые имеют скорее гигиеническую природу, это повышенная потливость, причём с довольно специфическим запахом, даже при незначительной нагрузке, в следствии того, что нарушен внутренний механизм терморегуляции, а так же постоянные и частые простудные заболевания и заболевания связанные с психикой, это не смертельно, сразу, но будет напрягать коллег по работе.
Конечно, можно продолжать, но думаю, достаточно, тем кто думает над этим вопросом это поможет принять правильное решение, тем кто хочет учиться на своих ошибках нет никаких запретов и препятствий. Думайте сами, решайте сами иметь или не иметь, такой геморрой. Да, забыл сказать, что больше всего сложностей возникает у женщин, так как вынашивание ребёнка, итак довольно сложный процесс, является серьёзной нагрузкой для лимфатической системы, а если она не может функционировать полноценно, то выводы делайте сами.