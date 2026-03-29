Татуировки портят резюме. Почему людям с наколками стали чаще отказывать в трудоустройстве

Не всегда хорошо, когда у тебя наколоты купола и чудотворный крест с иконами

29 марта 2026, 07:00, ИА Амител

Мужчине делают татуировку / Фото: создано в нейросети ChatGPT

Недавнее исследование SuperJob показало, что татуировки могут стать препятствием при трудоустройстве. 11% рекрутеров признают, что они чаще отказывают кандидатам с татуировками. Этот тренд стал заметно сильнее, чем год назад, и если раньше такие ограничения касались лишь некоторых сфер, то теперь они затрагивают более широкий круг профессий. В частности, доля компаний, которые не берут на работу людей с татуировками, уменьшилась с 92 до 86% за год. Насколько важно отсутствие татуировок для алтайских работодателей — в материале Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул.

Обращают внимание на пирсинг

На Алтае ситуация также не отличается: здесь работодатели начинают обращать внимание на внешний вид соискателей, в том числе на наличие татуировок и пирсинга. Как объясняют эксперты, все зависит от сферы деятельности и отношения к нестандартным внешним проявлениям. В некоторых отраслях, например, в индустрии красоты, ресторанном бизнесе или творческих профессиях, татуировки не воспринимаются как помеха, а наоборот, могут подчеркнуть индивидуальность и креативность кандидата. Однако в более традиционных секторах, таких как государственные учреждения или банки, подобные признаки могут повлиять на решение работодателя.

Представители бизнеса в Барнауле подтверждают, что тренд на отказ от соискателей с татуировками действительно набирает популярность. Как рассказала Инна Балясова, руководитель зооцентра "Маленький принц", многие кандидаты жалуются, что им часто отказывают в профессии из-за татуировок или пирсинга на лице. Однако сама Инна считает, что внешность не должна быть решающим фактором при принятии решения о найме.

«Недавно искала кипера в гостиницу для кошек, приходило много молодых людей, и они действительно жаловались, что часто сталкиваются с отказами из-за татуировок и пирсинга. Я же не считаю это важным, ведь важнее их компетенции. Главное — чтобы сотрудники выполняли свои обязанности и были хорошими людьми», — уверена Инна Балясова.

Когда татуировки не становятся помехой для трудоустройства?

По мнению Татьяны Бугаёвой, сооснователя кофейни-кондитерской "Слаще без сахара", работодатель всегда должен встречать кандидата "по одежке". Например, если соискатель приходит на собеседование в белой майке, с татуировками на видных местах, это может создать отрицательное впечатление о кандидате.

«Были такие случаи, когда кандидаты приходили на собеседование в белых майках, как будто они дома сидят, и у них были все руки в наколках. Я таким кандидатам отказывала. Визуально это создает определенное впечатление о человеке и его поведении», — считает Татьяна Бугаёва.

Рекрутеры говорят, что все зависит от сферы деятельности. Если в барной индустрии, дизайне или разработке игр тату и пирсинг — норма, то в банках и госсекторе, скорее всего, нет, даже если ты оператор кол-центра. При этом в одном из барнаульских тату-салонов на условиях анонимности нам рассказали, что в числе их клиентов бывают даже сотрудники силовых структур.

«К нам в студию приходят клиенты из разных сфер, даже сотрудники полиции, студенты колледжей, БЮИ и тому подобное, спокойно делают татуировки. Конечно, мы стараемся делать их не на открытых местах, поэтому практически никогда нет проблем с трудоустройством на любую должность», — добавила специалист.

Зумеры на рынке

Поколение Z, или зумеры, для которых наличие татуировок на теле является нормой, врывается на рынок труда с новым взглядом на внешний вид сотрудников. Как отметила Жанна Крамарева, руководитель кадрового агентства "Жираф", работодатели все чаще закрывают глаза на татуировки, чтобы не ограничивать выбор кандидатов.

«На рынок труда выходят зумеры, у которых в субкультуре и в принципе норма иметь татуировки на теле. Работодатель сейчас старается не ограничивать себя в выборе кадров, поэтому они закрывают глаза на татуировки. Например, компания "Аэрофлот", которая два-три года назад имела жесткий запрет на стюардесс с татуировками на видных местах, теперь сняла этот запрет», — отметила Жанна Крамарева.

По ее словам, это показывает, как тенденции на рынке труда меняются с учетом нового поколения работников, для которых татуировки являются естественной частью самовыражения. В Барнауле этот тренд также начинает распространяться, и среди молодых специалистов можно наблюдать рост числа кандидатов с татуировками, которые ищут работу в разных отраслях.

С точки зрения психологии, человек, который решается на татуировку, часто хочет привлечь к себе внимание или выделиться среди окружающих. Это явление связано с развитием индивидуальности и самовыражением, и не всегда подходит для должностей, где внешний вид имеет большое значение. Например, если работник взаимодействует с клиентами и представляет компанию, внешний вид может сыграть важную роль в восприятии бренда.