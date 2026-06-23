НОВОСТИПроисшествия

Россияне не могут вернуться в Новосибирск из Вьетнама и "спят на полу" аэропорта

Самолет до Толмачево задерживается с 22 июня

23 июня 2026, 10:25, ИА Амител

Самолет взлетает / Фото: amic.ru
Самолет взлетает / Фото: amic.ru

Туристы не могут вылететь из вьетнамского города Камрань в Новосибирск из-за задержки рейса, сообщает ngs.ru

Россияне должны были полететь домой еще 22 июня в 20:55, но рейс перенесли сначала на 10:00 23 июня, а позже — на неопределенный срок.

По словам пассажиров, им пришлось спать на полу авиагавани.

«Люди спят на стульях, столах, полу. В том числе пожилые и с маленькими детьми. Магазины и кафе закрыты, дают только воду», — рассказал сибиряк, ожидающий вылета.

Спустя несколько часов ожидания пассажирам выдали багаж и вывезли из аэропорта, всех планируют разместить в гостиницах. Точного времени вылета пока нет.

По данным онлайн-табло аэропорта Толмачево, самолет авиакомпании IKAR должен прилететь в 16:02 23 июня. Вылет из сибирской воздушной гавани в Камрань тоже задерживается.

Новосибирская область Туризм Происшествия
       

Комментарии 12

Avatar Picture
Гость

10:52:22 23-06-2026

Я не могу пожалеть людей, у которых есть деньги на заграничный отдых. Пусть хоть совсем.

  -27 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Мимопроходящий

11:33:16 23-06-2026

Гость (10:52:22 23-06-2026) Я не могу пожалеть людей, у которых есть деньги на заграничн... Лучше задумайся, что тебе мешает заработать достаточно денег. Отдых во Вьетнаме не так уж и дорог..

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:00:18 23-06-2026

Мимопроходящий (11:33:16 23-06-2026) Лучше задумайся, что тебе мешает заработать достаточно денег... Ну тогда заработавшие не нойте, наслаждайтесь отдыхом)))

  -16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:10:35 23-06-2026

Гость (13:00:18 23-06-2026) Ну тогда заработавшие не нойте, наслаждайтесь отдыхом))) ... Завидуй молча ...

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:26:04 23-06-2026

Гость (10:52:22 23-06-2026) Я не могу пожалеть людей, у которых есть деньги на заграничн...
Слетать во Вьетнам или Китай на отдых из Новосиба дешевле, чем отдохнуть в Сочи. Но ненависть пролетариата уже было не остановить...

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:21:30 23-06-2026

Это и есть дешевый отдых во Вьетнаме

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:45:52 23-06-2026

Ничего там тепло можно и на полу поспать

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:32:27 23-06-2026

Гость (11:21:30 23-06-2026) Это и есть дешевый отдых во Вьетнаме... Такое случается не часто. А отдых там на самом деле очень качественный.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:15:16 23-06-2026

так себе название для авиакомпании. ИКАР??? рили? совсем уже

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:26:42 24-06-2026

Вьетнам так-то гораздо дешевле Белокурихи, это настоящий народный отпуск, в отличии от горного.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Овсянка

23:14:40 24-06-2026

Выбирая между поляна Верде или Хвоя и Вьетнамом,мы выбрали Нячанг,и дешевле ,и фрукты.Хотя туда 8 часов лететь,а до Хвои пол часа ехать.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Случайный

22:55:52 25-06-2026

Мимопроходящий (11:33:16 23-06-2026) Лучше задумайся, что тебе мешает заработать достаточно денег... Полностью согласен.

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров