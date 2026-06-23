Россияне не могут вернуться в Новосибирск из Вьетнама и "спят на полу" аэропорта
Самолет до Толмачево задерживается с 22 июня
23 июня 2026, 10:25, ИА Амител
Туристы не могут вылететь из вьетнамского города Камрань в Новосибирск из-за задержки рейса, сообщает ngs.ru.
Россияне должны были полететь домой еще 22 июня в 20:55, но рейс перенесли сначала на 10:00 23 июня, а позже — на неопределенный срок.
По словам пассажиров, им пришлось спать на полу авиагавани.
«Люди спят на стульях, столах, полу. В том числе пожилые и с маленькими детьми. Магазины и кафе закрыты, дают только воду», — рассказал сибиряк, ожидающий вылета.
Спустя несколько часов ожидания пассажирам выдали багаж и вывезли из аэропорта, всех планируют разместить в гостиницах. Точного времени вылета пока нет.
По данным онлайн-табло аэропорта Толмачево, самолет авиакомпании IKAR должен прилететь в 16:02 23 июня. Вылет из сибирской воздушной гавани в Камрань тоже задерживается.
10:52:22 23-06-2026
Я не могу пожалеть людей, у которых есть деньги на заграничный отдых. Пусть хоть совсем.
11:33:16 23-06-2026
Гость (10:52:22 23-06-2026) Я не могу пожалеть людей, у которых есть деньги на заграничн... Лучше задумайся, что тебе мешает заработать достаточно денег. Отдых во Вьетнаме не так уж и дорог..
13:00:18 23-06-2026
Мимопроходящий (11:33:16 23-06-2026) Лучше задумайся, что тебе мешает заработать достаточно денег... Ну тогда заработавшие не нойте, наслаждайтесь отдыхом)))
17:10:35 23-06-2026
Гость (13:00:18 23-06-2026) Ну тогда заработавшие не нойте, наслаждайтесь отдыхом))) ... Завидуй молча ...
16:26:04 23-06-2026
Гость (10:52:22 23-06-2026) Я не могу пожалеть людей, у которых есть деньги на заграничн...
Слетать во Вьетнам или Китай на отдых из Новосиба дешевле, чем отдохнуть в Сочи. Но ненависть пролетариата уже было не остановить...
11:21:30 23-06-2026
Это и есть дешевый отдых во Вьетнаме
12:45:52 23-06-2026
Ничего там тепло можно и на полу поспать
13:32:27 23-06-2026
Гость (11:21:30 23-06-2026) Это и есть дешевый отдых во Вьетнаме... Такое случается не часто. А отдых там на самом деле очень качественный.
19:15:16 23-06-2026
так себе название для авиакомпании. ИКАР??? рили? совсем уже
08:26:42 24-06-2026
Вьетнам так-то гораздо дешевле Белокурихи, это настоящий народный отпуск, в отличии от горного.
23:14:40 24-06-2026
Выбирая между поляна Верде или Хвоя и Вьетнамом,мы выбрали Нячанг,и дешевле ,и фрукты.Хотя туда 8 часов лететь,а до Хвои пол часа ехать.
22:55:52 25-06-2026
Мимопроходящий (11:33:16 23-06-2026) Лучше задумайся, что тебе мешает заработать достаточно денег... Полностью согласен.