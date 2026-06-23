Россияне не могут вернуться в Новосибирск из Вьетнама и "спят на полу" аэропорта

Самолет до Толмачево задерживается с 22 июня

23 июня 2026, 10:25, ИА Амител

Самолет взлетает / Фото: amic.ru

Туристы не могут вылететь из вьетнамского города Камрань в Новосибирск из-за задержки рейса, сообщает ngs.ru.

Россияне должны были полететь домой еще 22 июня в 20:55, но рейс перенесли сначала на 10:00 23 июня, а позже — на неопределенный срок.

По словам пассажиров, им пришлось спать на полу авиагавани.

«Люди спят на стульях, столах, полу. В том числе пожилые и с маленькими детьми. Магазины и кафе закрыты, дают только воду», — рассказал сибиряк, ожидающий вылета.

Спустя несколько часов ожидания пассажирам выдали багаж и вывезли из аэропорта, всех планируют разместить в гостиницах. Точного времени вылета пока нет.

По данным онлайн-табло аэропорта Толмачево, самолет авиакомпании IKAR должен прилететь в 16:02 23 июня. Вылет из сибирской воздушной гавани в Камрань тоже задерживается.