Школьник, студент и менеджер маркетплейсов. Кто стал мистером и красой Барнаула

Победу одержал 15-летний гимназист

24 июня 2026, 07:04, ИА Амител

Конкурс красоты в Барнауле / Фото: предоставлено организаторами

В Барнауле подвели итоги ежегодного конкурса красоты "Мистер и Краса Барнаула 2026". Финал состоялся 13 июня в Банкет-холле. Организатором выступило модельное агентство Татьяны Жилиной. За титул "Мистер Барнаула 2026" боролись юноши, за звание "Краса Барнаула 2026" — девушки. По итогам конкурса каждый участник получил свой титул и подарки.

Победителем мужской части конкурса стал 15-летний Павел Серов. Он получил титулы "Мистер Барнаула 2026", "Мистер Успех" и Гран-при, а также право бесплатно участвовать в конкурсе "Красавец/Красавица земного шара 2026" в Санкт-Петербурге.

Павел окончил 9-й класс гимназии № 40 с отличием, учится в музыкальной школе по классу фортепиано, играет на гитаре и десять лет занимается хореографией в коллективе "Фиеста". Также он ведет школьные мероприятия.

Первым вице-мистером Барнаула 2026 стал Исаак Пунайо Джуна. Он же победил в онлайн-голосовании во "ВКонтакте". Исааку 24 года, он родом из Центральноафриканской Республики и учится на втором курсе факультета информатики АлтГТУ. Юноша увлекается модой, стилем и креативностью.

Вторым вице-мистером стал 23-летний Амирхан Ефимкин из Таджикистана. Он учится в Алтайском государственном институте культуры на факультете визуальных искусств и цифровых технологий. Амирхан занимался волейболом, футболом и дзюдо, а в будущем хочет стать актером и профессиональной моделью.

Титул "Мистер Спорт" получил 22-летний Илья Крейдун, студент АлтГУ. Он ведет активный образ жизни, увлекается спортом и модой. "Мистером Очарование" стал 16-летний Кирилл Волынец, который занимается спортом, интересуется модой и дизайном одежды.

В женской части конкурса победила 23-летняя Маргарита Зеленкова. Она получила титулы "Краса Барнаула 2026" и "Мисс Успех". Маргарита работает менеджером по маркетплейсам, любит спорт и пишет книгу. Ее девиз: "Красота — это смелость быть настоящей".

Первой вице-мисс Барнаула 2026 стала 18-летняя Елизавета Кряжева. Она учится в Алтайской академии гостеприимства на направлении парикмахерского искусства, увлекается пением, модой и спортом. Второй вице-мисс стала 17-летняя Варвара Торопкина. Она учится в колледже, занимается саморазвитием и участвует в конкурсах красоты.

Анастасия Клинк получила титулы "Мисс ВК-голосования" и "Мисс Грация". Ей 17 лет, она окончила школу и планирует поступать на направление "Медиакоммуникации". Ранее Анастасия профессионально занималась лыжным спортом, а сейчас увлекается чтением, кастомизацией одежды и изучением языков.