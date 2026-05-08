Модели, мамы и бизнес-леди. Как прошел конкурс "Миссис Барнаул 2026"
Победительницей конкурса стала Марина Толстопятова
08 мая 2026, 07:00, ИА Амител
26 апреля в банкет-холле "Времена года" состоялся долгожданный финал конкурса красоты "Миссис Барнаул 2026", организатором которого выступило модельное агентство Татьяны Жилиной. На подиуме встретились талантливые, успешные и уверенные в себе женщины.
Первое место на конкурсе завоевала 36-летняя Марина Толстопятова, мама дочки и главный бухгалтер по профессии. Марина рассказала, что всегда стремится к новым вершинам, обожает путешествовать и танцевать, а также увлекается моделлингом. Среди её сильных сторон – смелость, целеустремленность и оптимизм.
Второе место досталось 23-летней Дарье Плетневой, индивидуальному предпринимателю, которая ведет успешный парфюмерный бизнес. Дарья живет в двух городах – Барнауле и Горно-Алтайске, и воспитывает маленького сына Тимура.
Третье место заняла 31-летняя Ксения Ермакова. Она совмещает две сферы: работает водителем такси и личным водителем, а также руководит отделом маркетинга в студии дизайна. В свободное время она занимается экстремальными видами спорта – прыжками с парашютом, парусным спортом, горными лыжами и сноубордом.
После объявления победителей все участницы были награждены памятными подарками и дипломами.
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