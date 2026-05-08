Модели, мамы и бизнес-леди. Как прошел конкурс "Миссис Барнаул 2026"

Победительницей конкурса стала Марина Толстопятова

08 мая 2026, 07:00, ИА Амител

Конкурс "Миссис Барнаул - 2026"/ Фото: предоставлено организаторами

26 апреля в банкет-холле "Времена года" состоялся долгожданный финал конкурса красоты "Миссис Барнаул 2026", организатором которого выступило модельное агентство Татьяны Жилиной. На подиуме встретились талантливые, успешные и уверенные в себе женщины.

Первое место на конкурсе завоевала 36-летняя Марина Толстопятова, мама дочки и главный бухгалтер по профессии. Марина рассказала, что всегда стремится к новым вершинам, обожает путешествовать и танцевать, а также увлекается моделлингом. Среди её сильных сторон – смелость, целеустремленность и оптимизм.

Второе место досталось 23-летней Дарье Плетневой, индивидуальному предпринимателю, которая ведет успешный парфюмерный бизнес. Дарья живет в двух городах – Барнауле и Горно-Алтайске, и воспитывает маленького сына Тимура.

Третье место заняла 31-летняя Ксения Ермакова. Она совмещает две сферы: работает водителем такси и личным водителем, а также руководит отделом маркетинга в студии дизайна. В свободное время она занимается экстремальными видами спорта – прыжками с парашютом, парусным спортом, горными лыжами и сноубордом.

После объявления победителей все участницы были награждены памятными подарками и дипломами.