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Скользкая, мокрая, шальная. О погоде в Алтайском крае 25 февраля

В регионе будет небольшой снег, гололёд и порывистый ветер до 70 км/ч

25 февраля 2023, 06:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В Алтайском крае в субботу, 25 февраля, ожидается -4...-9 градусов, местами до +1, сообщает региональный Гидрометцентр.

"Небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег, гололёдные явления. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 5-10 м/с, местами порывы 15-20 м/с", – рассказали синоптики.

В Барнауле тоже небольшой снег и гололёд. Температура -4...-6 градусов. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Комментарии 1

  • Как погода может быть шальная?
    25 февраля, Гость   Ответить
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