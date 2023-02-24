Даже крот вылез из сугроба, чтобы "посмотреть" на Барнаул после дождя в феврале

Зверёк проснулся и вышел погулять

24 февраля 2023, 22:10, ИА Амител









Крот в снегу

В Барнауле на улице обнаружили крота, вылезшего из снега, сообщает "Инцидент Барнаул".

"Сегодня встретили крота. Похоже, он проснулся и вышел погулять. Весна близко!" – рассказала местная жительница.

Напомним, в Барнаул неожиданно пришла оттепель с повышением температуры до +5 градусов. 24 февраля в городе шёл дождь.

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