Даже крот вылез из сугроба, чтобы "посмотреть" на Барнаул после дождя в феврале
Зверёк проснулся и вышел погулять
24 февраля 2023, 22:10, ИА Амител
Крот в снегу
В Барнауле на улице обнаружили крота, вылезшего из снега, сообщает "Инцидент Барнаул".
"Сегодня встретили крота. Похоже, он проснулся и вышел погулять. Весна близко!" – рассказала местная жительница.
Напомним, в Барнаул неожиданно пришла оттепель с повышением температуры до +5 градусов. 24 февраля в городе шёл дождь.
Ранее на Алтае в госучреждении "вылупилась" бледная бабочка, чья яркость зависит от погоды.
Комментарии 1