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Даже крот вылез из сугроба, чтобы "посмотреть" на Барнаул после дождя в феврале

Зверёк проснулся и вышел погулять

24 февраля 2023, 22:10, ИА Амител

В Барнауле на улице обнаружили крота, вылезшего из снега, сообщает "Инцидент Барнаул".

"Сегодня встретили крота. Похоже, он проснулся и вышел погулять. Весна близко!" – рассказала местная жительница.

Напомним, в Барнаул неожиданно пришла оттепель с повышением температуры до +5 градусов. 24 февраля в городе шёл дождь.

Ранее на Алтае в госучреждении "вылупилась" бледная бабочка, чья яркость зависит от погоды.

Комментарии 1

  • Скоро медведи начнут из берлог выползать)))
    25 февраля, Гость   Ответить
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