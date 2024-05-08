СМИ: Канье Уэст приедет с концертом в Россию
Он может отыграть шоу в свой день рождения
08 мая 2024, 15:44, ИА Амител
Канье Уэст/ Кадр из видеоклипа
Американский рэпер Канье Уэст приедет в Россию и даст концерт 8 июня - в свой день рождения. Об этом сообщает Mash, ссылаясь на собственный источник.
По информации телеграм-канала, музыкант собирается отыграть шоу в свой день рождения, прогуляться по Москве и отдохнуть в одном из столичных заведений.
Источник сообщил, что переговоры с Канье Уэстом длились около года.
Впрочем, "Известия" со ссылкой на концертное агентство TCI опровергают информацию о приезде рэпера. Возможность концерта и правда обсуждалась месяц назад, но Канье Уэст запросил не менее 5 млн долларов - никто не согласился выделить такие деньги.
15:50:23 08-05-2024
Чо-то на фото его сглючило
18:07:58 08-05-2024
Надо всем плясать от радости???
18:08:44 08-05-2024
Рэп - это кал!