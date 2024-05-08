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СМИ: Канье Уэст приедет с концертом в Россию

Он может отыграть шоу в свой день рождения

08 мая 2024, 15:44, ИА Амител

Канье Уэст/ Кадр из видеоклипа
Канье Уэст/ Кадр из видеоклипа

Американский рэпер Канье Уэст приедет в Россию и даст концерт 8 июня - в свой день рождения. Об этом сообщает Mash, ссылаясь на собственный источник.

По информации телеграм-канала, музыкант собирается отыграть шоу в свой день рождения, прогуляться по Москве и отдохнуть в одном из столичных заведений.

Источник сообщил, что переговоры с Канье Уэстом длились около года.

Впрочем, "Известия" со ссылкой на концертное агентство TCI опровергают информацию о приезде рэпера. Возможность концерта и правда обсуждалась месяц назад, но Канье Уэст запросил не менее 5 млн долларов - никто не согласился выделить такие деньги.

музыка Знаменитости

Комментарии 3

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Гость

15:50:23 08-05-2024

Чо-то на фото его сглючило

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Гость

18:07:58 08-05-2024

Надо всем плясать от радости???

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Гость

18:08:44 08-05-2024

Рэп - это кал!

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