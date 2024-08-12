Солист "Дискотеки Аварии" устроил драку с гитаристом на сцене
По словам Алексея Серова, он был абсолютно трезв
12 августа 2024, 13:00, ИА Амител
В День строителя в Екатеринбурге выступила группа "Дискотека Авария". Артисты исполнили для нескольких тысяч горожан свои главные хиты, пишет "КП".
Помимо этого, для зрителей устроили настоящий перформанс. Во время своего выступления Алексей Серов сломал гитару о сцену и едва не поджёг себя о фаер.
Зрители подпевали коллективу, а лидер группы веселился вовсю. Он пытался перелезть через ограждение, отделявшее его от поклонников, в костюме Деда Мороза раздавал конфеты и катал на плечах девушку из своего коллектива.
Также в шутку Алексей Серов устроил драку с гитаристом, победил его, разбил гитару и попытался выкинуть обломки со сцены. И всё это он проделал, будучи абсолютно трезвым. По крайней мере, так он заявил со сцены.
14:54:46 12-08-2024
Странное название!!!!!!!!!!!!
15:15:05 12-08-2024
Из-за барабанщика дрались.
15:18:47 12-08-2024
Дважды был на его концертах и дважды был свидетелем всего того, что здесь написано. Репертуар не меняется. Причем уже в первый раз все драки и битье гитар отдавали фальшью.
15:30:13 12-08-2024
Гость (15:18:47 12-08-2024) Дважды был на его концертах и дважды был свидетелем всего то... И зачем вы на это дерьмо ходите, деньги отдаёте?
12:08:11 13-08-2024
Гость (15:30:13 12-08-2024) И зачем вы на это дерьмо ходите, деньги отдаёте? ...
Так они бесплатные были. Один из них в Заринске.