НОВОСТИКультура

Солист "Дискотеки Аварии" устроил драку с гитаристом на сцене

По словам Алексея Серова, он был абсолютно трезв

12 августа 2024, 13:00, ИА Амител

Концерт / Фото: pxhere.com/ru/photo/99020
Концерт / Фото: pxhere.com/ru/photo/99020

В День строителя в Екатеринбурге выступила группа "Дискотека Авария". Артисты исполнили для нескольких тысяч горожан свои главные хиты, пишет "КП".

Помимо этого, для зрителей устроили настоящий перформанс. Во время своего выступления Алексей Серов сломал гитару о сцену и едва не поджёг себя о фаер.

Зрители подпевали коллективу, а лидер группы веселился вовсю. Он пытался перелезть через ограждение, отделявшее его от поклонников, в костюме Деда Мороза раздавал конфеты и катал на плечах девушку из своего коллектива.

Также в шутку Алексей Серов устроил драку с гитаристом, победил его, разбил гитару и попытался выкинуть обломки со сцены. И всё это он проделал, будучи абсолютно трезвым. По крайней мере, так он заявил со сцены.

музыка Знаменитости

Комментарии 5

Avatar Picture
Гость

14:54:46 12-08-2024

Странное название!!!!!!!!!!!!

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:15:05 12-08-2024

Из-за барабанщика дрались.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:18:47 12-08-2024

Дважды был на его концертах и дважды был свидетелем всего того, что здесь написано. Репертуар не меняется. Причем уже в первый раз все драки и битье гитар отдавали фальшью.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:30:13 12-08-2024

Гость (15:18:47 12-08-2024) Дважды был на его концертах и дважды был свидетелем всего то... И зачем вы на это дерьмо ходите, деньги отдаёте?

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:08:11 13-08-2024

Гость (15:30:13 12-08-2024) И зачем вы на это дерьмо ходите, деньги отдаёте? ...
Так они бесплатные были. Один из них в Заринске.

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров