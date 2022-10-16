Волейболистки «Алтай-АГАУ» уступили лидеру чемпионата

Волейболистки «Алтай-АГАУ» проиграли лидеру. Первый тур высшей лиги «Б» женского чемпионата России продолжается в Южно-Сахалинске.

В соревнованиях участвуют шесть команд, которые представляют Сибирь и Дальний Восток.

15 октября в своей четвёртой игре «Алтай-АГАУ» уступил «Сахалину» — 0:3 (14:25, 17:25, 18:25). Для барнаульской команды это поражение стало четвёртым подряд с начала сезона. Ранее «Алтай-АГАУ» последовательно проиграл «Приморочке» из Владивостока, читинской «Забайкалке», а также иркутскому «Локомотиву-Ангаре».

Алтайская команда занимает последнее шестое место в турнирной таблице. «Сахалин» лидирует с четырьмя победами.

Соревнования в Южно-Сахалинске завершаются сегодня.