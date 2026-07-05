Выяснилось, какие вакансии чаще других ищут зумеры в России
В одной из сфер молодежь рассчитывает получать больше 100 тысяч рублей в месяц
05 июля 2026, 19:05, ИА Амител
Зумеры в России за первую половину этого года стали чаще искать работу в нескольких сферах, сообщили РИА Новости эксперты "Авито Работы".
Специалисты анализировали данные платформы за первое полугодие 2026-го и сравнили их с аналогичным периодом 2025-го.
Востребованные профессии среди молодежи
По результатам исследования, молодые люди в возрасте 18–24 лет в первом полугодии стали в 2,3 раза чаще размещать резюме инженера-механика. Во время работы на этой позиции они рассчитывали получать в среднем 113 600 рублей в месяц.
«В первом полугодии представители поколения зумеров стали вдвое чаще публиковать резюме на позицию инженера производственно-технического отдела. Представители этой профессии занимаются разработкой технической документации и планированием производственных мощностей, ожидая средний доход в 106 050 рублей ежемесячно», — отметили эксперты.
На третьем месте по востребованности среди российской молодежи оказалось администрирование: число откликов от зумеров на эту вакансию также увеличилось почти в два раза при зарплатных ожиданиях в 54 850 рублей в месяц.
Кроме того, эксперты отметили почти двукратный рост интереса со стороны молодых соискателей к специальностям электрика (с ожидаемым заработком 91 170 рублей) и садовника (53 100 рублей).
Спросом также пользуются позиции специалиста по продажам (ожидаемая зарплата — 44 500 рублей в месяц), сантехника (91 750 рублей в месяц) и повара (65 530 рублей в месяц).
Еще зумеры стали в 1,8 раза чаще размещать резюме на должность флориста с ожиданием получать примерно 50 тыс. рублей в месяц, и продавца-консультанта с месячной зарплатой 50 750 рублей.
«Многие из этих направлений позволяют относительно быстро получить практический опыт, развивать профессиональные компетенции и выстраивать дальнейшую карьерную траекторию, что и влияет на выбор среди молодых специалистов», — прокомментировал директор по развитию "Авито Работы" Роман Губанов.
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Приходили два таких молодых электрика по вызову. Полчаса тыкали в проводку и выключатель, не могли найти фазу кажись. Просили меня найти дома медную проволоку и колодки. Потом наконец-то поставили лампочку. Сказали напоследок, что нужно штробить потолок и всё менять.
После пришел немолодой устанавливать новую светодиодную люстру. Всё сделал в одного, сказал все нормально и не надо ничего там трогать. Этим молодым, я бы больше ничего не доверил из соображений безопасности. С электрикой шутки плохи.