Выяснилось, какие вакансии чаще других ищут зумеры в России

В одной из сфер молодежь рассчитывает получать больше 100 тысяч рублей в месяц

05 июля 2026, 19:05, ИА Амител

Молодежь / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Зумеры в России за первую половину этого года стали чаще искать работу в нескольких сферах, сообщили РИА Новости эксперты "Авито Работы".

Специалисты анализировали данные платформы за первое полугодие 2026-го и сравнили их с аналогичным периодом 2025-го.

Востребованные профессии среди молодежи

По результатам исследования, молодые люди в возрасте 18–24 лет в первом полугодии стали в 2,3 раза чаще размещать резюме инженера-механика. Во время работы на этой позиции они рассчитывали получать в среднем 113 600 рублей в месяц.

«В первом полугодии представители поколения зумеров стали вдвое чаще публиковать резюме на позицию инженера производственно-технического отдела. Представители этой профессии занимаются разработкой технической документации и планированием производственных мощностей, ожидая средний доход в 106 050 рублей ежемесячно», — отметили эксперты.

На третьем месте по востребованности среди российской молодежи оказалось администрирование: число откликов от зумеров на эту вакансию также увеличилось почти в два раза при зарплатных ожиданиях в 54 850 рублей в месяц.

Кроме того, эксперты отметили почти двукратный рост интереса со стороны молодых соискателей к специальностям электрика (с ожидаемым заработком 91 170 рублей) и садовника (53 100 рублей).

Спросом также пользуются позиции специалиста по продажам (ожидаемая зарплата — 44 500 рублей в месяц), сантехника (91 750 рублей в месяц) и повара (65 530 рублей в месяц).

Еще зумеры стали в 1,8 раза чаще размещать резюме на должность флориста с ожиданием получать примерно 50 тыс. рублей в месяц, и продавца-консультанта с месячной зарплатой 50 750 рублей.