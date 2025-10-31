Такой день. Новое обсуждение фотографий Волобуева и загадочная смерть сотрудника АлтГТУ

О главных событиях региона за 31 октября

31 октября 2025, 23:57, ИА Амител

Дождь в Барнауле / Фото Екатерина Смолихина / Amic.ru

На сентябрьской сессии АКЗС молодого парламентария Александра Волобуева жестко раскритиковала за пропаганду нетрадиционных ценностей* Евгения Боровикова, депутат фракции "Справедливая Россия – За правду". Она посоветовала Волобуеву доказать свою невиновность.

Другие депутаты продолжили дискуссию в негативном свете. "Если не можешь переплюнуть, приходится только оплевывать", "Когда соперник переходит на личные оскорбления, он уверен, что ты победил", "Вы эту экспертизу у себя над кроватью повесьте!" – такие высказывания исходили от политиков.

Алтайская Гострудинспекция расследует обстоятельства смерти 72-летнего сотрудника АлтГТУ им. Ползунова в одной из аудиторий. Предположительно, мужчина скончался от обширного инфаркта. Тело 72-летнего заведующего лабораторией Сергея Пильберга обнаружили в вузе 22 октября. Сейчас Гострудинспекция проводит проверку.

Отменить выплаты жертвам политических репрессий предложил депутат АКЗС и председатель ЦК партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович. Громкое заявление он сделал на сессии краевого парламента 30 октября.

* Международное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории Российской Федерации