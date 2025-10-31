Алтайский депутат предложил не платить компенсации жертвам политических репрессий

Со слов комросса Малинковича, перед страной стоят уже "совсем другие проблемы"

31 октября 2025, 14:20, ИА Амител

Глава партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович / Фото: amic.ru

Отменить выплаты жертвам политических репрессий предложил депутат АКЗС и председатель ЦК партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович. Громкое заявление он сделал на сессии краевого парламента 30 октября.

В ходе обсуждения бюджета региона на 2026 год депутат отметил, что финансовая поддержка репрессированных уже неактуальна. «Да, было суровое время, о чем-то можно спорить. Но кому сейчас платить?» – задал вопрос Малинкович.

«Никаких гипотетических жертв давно уже нет. Их родные получали в СССР бесплатное образование, жилье. Мы ни в чем ни перед кем давно уже не виноваты, и сейчас перед страной стоят уже совсем другие проблемы», – отметил он.

Парламентарий считает, что АКЗС необходимо выйти на федеральный уровень с законодательной инициативой о перераспределении средств, заложенных на компенсации для репрессированных.

«Эти деньги на федеральном уровне и везде надо перевести чернобыльцам, воинам-интернационалистам, блокадникам, инвалидам, матерям-одиночкам, ветеранам труда, детям войны и так далее», – уверен Малинкович.

Никто из депутатов не отреагировал на громкое заявление коллеги.

Отметим, что Малинкович не в первый раз выдвигает неоднозначные инициативы. Например, ранее он предлагал подселять многодетные семьи в апартаменты богачей, отправлять алкоголиков, проституток и тунеядцев в вымирающие алтайские села и вооружить российских губернаторов.