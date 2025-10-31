Алтайский депутат предложил не платить компенсации жертвам политических репрессий
Со слов комросса Малинковича, перед страной стоят уже "совсем другие проблемы"
31 октября 2025, 14:20, ИА Амител
Отменить выплаты жертвам политических репрессий предложил депутат АКЗС и председатель ЦК партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович. Громкое заявление он сделал на сессии краевого парламента 30 октября.
В ходе обсуждения бюджета региона на 2026 год депутат отметил, что финансовая поддержка репрессированных уже неактуальна. «Да, было суровое время, о чем-то можно спорить. Но кому сейчас платить?» – задал вопрос Малинкович.
«Никаких гипотетических жертв давно уже нет. Их родные получали в СССР бесплатное образование, жилье. Мы ни в чем ни перед кем давно уже не виноваты, и сейчас перед страной стоят уже совсем другие проблемы», – отметил он.
Парламентарий считает, что АКЗС необходимо выйти на федеральный уровень с законодательной инициативой о перераспределении средств, заложенных на компенсации для репрессированных.
«Эти деньги на федеральном уровне и везде надо перевести чернобыльцам, воинам-интернационалистам, блокадникам, инвалидам, матерям-одиночкам, ветеранам труда, детям войны и так далее», – уверен Малинкович.
Никто из депутатов не отреагировал на громкое заявление коллеги.
Отметим, что Малинкович не в первый раз выдвигает неоднозначные инициативы. Например, ранее он предлагал подселять многодетные семьи в апартаменты богачей, отправлять алкоголиков, проституток и тунеядцев в вымирающие алтайские села и вооружить российских губернаторов.
14:28:15 31-10-2025
Мы ни в чем ни перед кем давно уже не виноваты... Ну-ну
17:54:13 31-10-2025
Гость (14:28:15 31-10-2025) Мы ни в чем ни перед кем давно уже не виноваты... Ну-ну... А в чем и перед кем!?...
22:31:11 31-10-2025
Гость (17:54:13 31-10-2025) А в чем и перед кем!?... ... Прежде всего перед Русским народом.
14:41:23 31-10-2025
А может депутатам не платить зарплату.
14:57:24 31-10-2025
можно еще сэкономить и не платить этому депутату зарплату
16:07:38 31-10-2025
Надо запретить таким депутатам заниматься сексом, пока медианная зарплата на Алтае не превысит среднюю по РФ.
16:16:06 31-10-2025
Если копнуть глубже то вся тема с политическими репрессиями была задумана соросятами и госдепом. С целью опорочить героическое прошлое. Посмотрите на современных предателей. Может их тоже оправдать?
10:46:17 01-11-2025
Гость (16:16:06 31-10-2025) Если копнуть глубже то вся тема с политическими репрессиями ...
Вавилов, Королев, Зильбер, Гумилев, Мандельштам... И это только те, кого можно назвать сходу. А перечислять можно бесконечно. Это ведь всё придумано либерастами, все эти расстрелы и лагеря, не так ли? Или это другое?
11:28:39 01-11-2025
Гость (10:46:17 01-11-2025) Вавилов, Королев, Зильбер, Гумилев, Мандельштам... И это... Ну конечно. Там только Вавиловы Королевы сидели. Никак не бандеровцы и власовсцы. Или это другое?
17:59:46 31-10-2025
Ну в принципе правильно!...
Если родственники запрашивают дела их репрессированных предков, то там оказывается что все по делу...! За антигосударственную деятельность, за экономические преступления, за порчу гос имущества, за срыв работы (саботаж)... А что сейчас или в какое другое время или в каком другом государстве за это талоны на усиленное питание выдают!?!
Репрессия между прочим, это ограничение прав за какие-либо деяния...! У нас сейчас УФСИН тоже без работы не сидит!... А может даже ещё побольше ограничивает...!? Что государство задумывается об увеличении мест для сидения...!
20:04:14 31-10-2025
"Жертвы" политических репрессий десятилетиями вносили свою лепту в подгрызание СССР и в грядущее торжество криминального капитала! На какие же "компенсации" вправе претендовать эти "бедные овечки" вплоть до их потомков?
08:49:44 01-11-2025
Гость (20:04:14 31-10-2025) "Жертвы" политических репрессий десятилетиями вносили свою л... Мой дед был больным желудком человеком. Тракторист. Во время выполнения работ у него наступил приступ, он отлучился очищать желудок на 15 минут. Был осужден за покидание техники, как-то так. Срок - 6 лет. Отсидел месяца 4, потом по апелляции его оправдали. А сколько их неоправданных*
11:13:12 01-11-2025
Пузырек (08:49:44 01-11-2025) Мой дед был больным желудком человеком. Тракторист. Во время... Подошли либеральные сказочники!
11:29:35 01-11-2025
Пузырек (08:49:44 01-11-2025) Мой дед был больным желудком человеком. Тракторист. Во время... Был осужден за покидание техники-а не подскажите это какая статья в УК СССР,а то больно интересно
11:24:19 01-11-2025
Когда уже начнут каяться за то. что натворили последние 30 с лишним лет?