Заведующий лабораторией в АлтГТУ мог умереть в аудитории от инфаркта

Гострудинспекция проводит проверку

31 октября 2025, 12:50, ИА Амител

Алтайский государственный технический университет / Фото: amic.ru, Екатерина Смолихина

Алтайская Гострудинспекция расследует обстоятельства смерти 72-летнего сотрудника АлтГТУ им. Ползунова в одной из аудиторий. Предположительно, мужчина скончался от обширного инфаркта. Об этом сообщает ИА "Банкфакс" со ссылкой на пресс-службу вуза.

Тело 72-летнего заведующего лабораторией Сергея Пильберга обнаружили в вузе 22 октября. Сейчас Гострудинспекция проводит проверку: опрашивает сотрудников, собирает и оформляет необходимые документы.

«В целях расследования несчастного случая создана комиссия во главе с начальником отдела федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением трудового законодательства по вопросам охраны труда Гострудинспекции в Алтайском крае и Республике Алтай», – отметили в ведомстве.

В пресс-службе вуза рассказали, что мужчина мог умереть от обширного инфаркта. По предварительным данным, ему стало плохо за рабочим столом. Медики скорой помощи, прибывшие на место происшествия, констатировали мгновенную смерть. Как отметили в "политехе", правоохранители не задействованы в расследовании смерти, поскольку в этом нет необходимости.

Сергей Пильберг трудился инженером на кафедре сварочного производства в учебной лаборатории электронной микроскопии. Он активно занимался научными исследованиями, проводил занятия со студентами и аспирантами. В последние годы жизни руководил лабораторией электронной микроскопии, координировал работу учебно-вспомогательного состава.