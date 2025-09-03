Спасатели прекратили искать альпинистку Наговицину, застрявшую на пике Победы
Дрон, пролетавший над ее палаткой, не зафиксировал признаков жизни
03 сентября 2025, 08:35, ИА Амител
Поиски российской спортсменки Натальи Наговициной, которая застряла на пике Победы со сломанной ногой, прекратили. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-президента Федерации альпинизма России Александра Пятницина.
2 сентября телеведущая Виктория Боня опубликовала в своих соцсетях кадры с дрона, который облетел пик Победы. Она сообщила, что Наговицина умерла.
«Спасать некого. Теперь мы точно можем сказать, что Наталья упокоилась с миром. Мощь, дух, сила – три слова, которые приходят мне с мыслями о Наталье», – заявила телеведущая.
О видео, которое снял летательный аппарат, высказался вице-президент Федерации альпинизма России Александр Пятницин.
«Да, мы получили это видео. Мне кажется, невозможно опознать тело. Хотя Боня выступила уже, попрощалась. Считаю, что это неправильно. Но поиски прекращены», – сказал он.
Напомним, 47-летняя альпинистка Наговицина поднялась на пик Победы, чтобы установить там мемориальную табличку в память о своем супруге Сергее. В 2021 году он погиб при восхождении на пик Хан-Тенгри. Однако женщина сломала ногу и не смогла самостоятельно эвакуироваться с высоты более семи тысяч метров. В критическом состоянии она находилась с 12 августа. Ранее в МЧС оценивали шансы альпинистки на выживание как минимальные. Несмотря на это, сын Наговициной настаивал на том, что его мать может быть еще жива. Однако в МЧС Киргизии спортсменку признали пропавшей без вести: никто не мог констатировать ее жизнь или смерть.
08:46:59 03-09-2025
Ну, с одной разобрались. Как там у второго то дела? Марафон в поддержку еще не время открывать? А то мы все сопереживаем. Равно как и редким животным, терпящим бедствие в Японском море на теплоходе «Доктор наук профессор Шварценгольд».
08:49:16 03-09-2025
Пусть Боня ещё к Кесояну дрон пошлёт.
09:32:48 03-09-2025
Гость (08:49:16 03-09-2025) Пусть Боня ещё к Кесояну дрон пошлёт.... туда дроны не летают.
09:31:37 03-09-2025
Спасатели прекратили искать альпинистку----- так ее не искать надо было, а спасать. Вовремя.
10:00:58 03-09-2025
Хоть бы она была жива до следующего лета.
10:19:20 03-09-2025
Как страшно умирать в одиночестве. Надеяться на помощь, но знать, что спасти не смогут.
10:57:48 03-09-2025
Я думаю, что все, кто занимаются экстремальными видами спорта должны быть готовы морально к такому исходу. А рассуждают те кто на диване.
11:31:24 03-09-2025
Русские своих не бросают)))
11:50:54 03-09-2025
14 октября 2012 года австрийский скайдайвер Феликс Баумгартнер поднялся на высоту 39 километров в стратосферу над Розуэллом (Нью-Мексико) на воздушном шаре, наполненном гелием, и совершил свободное падение в скафандре на Землю(Из википедии). Думаю там еще парашют был.
13:56:44 03-09-2025
Зря бонита полезла. Не бывает 100%-ных вероятностей, и есть мизерный шанс, что тётка жива, но неподвижна, например. Своим дурацким полётом и заявлением бонита утверждает то, что утверждать не вправе. Они что, ждали что она будет прыгать вокруг палатки и махать им руками? Теперь достоверно свидетельствовать о жизни или смерти сможет только человек, видимо.