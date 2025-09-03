Дрон, пролетавший над ее палаткой, не зафиксировал признаков жизни

03 сентября 2025, 08:35, ИА Амител

Наталья Наговицина / Фото: социальные сети

Поиски российской спортсменки Натальи Наговициной, которая застряла на пике Победы со сломанной ногой, прекратили. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-президента Федерации альпинизма России Александра Пятницина.

2 сентября телеведущая Виктория Боня опубликовала в своих соцсетях кадры с дрона, который облетел пик Победы. Она сообщила, что Наговицина умерла.

«Спасать некого. Теперь мы точно можем сказать, что Наталья упокоилась с миром. Мощь, дух, сила – три слова, которые приходят мне с мыслями о Наталье», – заявила телеведущая.

О видео, которое снял летательный аппарат, высказался вице-президент Федерации альпинизма России Александр Пятницин.

«Да, мы получили это видео. Мне кажется, невозможно опознать тело. Хотя Боня выступила уже, попрощалась. Считаю, что это неправильно. Но поиски прекращены», – сказал он.

Напомним, 47-летняя альпинистка Наговицина поднялась на пик Победы, чтобы установить там мемориальную табличку в память о своем супруге Сергее. В 2021 году он погиб при восхождении на пик Хан-Тенгри. Однако женщина сломала ногу и не смогла самостоятельно эвакуироваться с высоты более семи тысяч метров. В критическом состоянии она находилась с 12 августа. Ранее в МЧС оценивали шансы альпинистки на выживание как минимальные. Несмотря на это, сын Наговициной настаивал на том, что его мать может быть еще жива. Однако в МЧС Киргизии спортсменку признали пропавшей без вести: никто не мог констатировать ее жизнь или смерть.