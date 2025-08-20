Вдова, не смирившаяся с гибелью мужа в горах, теперь сама замерзает на высоте 7000 метров
Спасатель пытался помочь женщине, но погиб
20 августа 2025, 16:42, ИА Амител
47-летняя Наталья Наговицина уже седьмой день находится в критическом состоянии на пике Победы (Киргизия) со сломанной ногой, без пищи и с минимальными запасами воды. Травму она получила 12 августа во время спуска с вершины высотой 7439 метров, пишет Mash.
Наталья Наговицина поднялась на пик Победы в составе группы из пяти альпинистов. Целью восхождения было установление мемориальной таблички в память о ее муже Сергее, который погиб в 2021 году во время восхождения на пик Хан-Тенгри. Но теперь женщина сама рискует умереть.
Спасательные операции терпят неудачу из-за экстремальных погодных условий: вертолет совершил жесткую посадку при попытке эвакуации, двое членов экипажа получили травмы. Последняя попытка 19 августа была сорвана снежной бурей и нулевой видимостью. С воздуха удалось установить, что альпинистка находится в поврежденной палатке и подает признаки жизни.
«Каждый час может стать для нее последним. Спасатели не могут добраться из-за непогоды, связь отсутствует», – заявил председатель комиссии Федерации альпинизма России Александр Яковенко.
Итальянский скалолаз Лука и его немецкий коллега сумели добраться до пострадавшей на высоте 7000 метров и передали ей спальник, горелку, еду и газовый баллон. Однако экстремальные условия сорвали операцию – альпинисты были вынуждены заночевать на склоне, что привело к фатальным последствиям.
Лука получил тяжелое обморожение рук, а из-за резкого ухудшения погоды у него развился отек мозга. Врачи, консультировавшие группу по рации, не смогли помочь – в пятницу итальянец скончался. Его тело находится в пещере на отметке 6900 метров.
МЧС Киргизии планирует возобновить поисковую операцию 20 августа, однако прогноз погоды остается неблагоприятным. Пик Победы считается одним из самых опасных восьмитысячников СНГ с экстремально низкими температурами и частыми лавинами.
17:06:44 20-08-2025
понятно все тут.
17:57:21 20-08-2025
за чей счет банкет?
18:05:27 20-08-2025
Странно всё это. Таблички вешать дело не простое.
18:23:11 20-08-2025
Почему спасатели должны погибать из за этих скалолазов..?
22:15:20 20-08-2025
пора уже остановиться.. даже если ее спасут, что не факт (и неизвестно сколько еще людей положат), то вряд ли она восстановится.. знала на что шла...
12:02:21 21-08-2025
Гость (22:15:20 20-08-2025) пора уже остановиться.. даже если ее спасут, что не факт (и ... Померла она уже.
10:09:17 21-08-2025
таких только ПНД может спасти
11:18:22 21-08-2025
Теперь у ихнего сына ни папки, ни мамки. Но зато табличка на высоте 7000 есть. Там ведь каждый день куча народу ходит и читает эту табличку.
11:22:43 21-08-2025
Гость (11:18:22 21-08-2025) Теперь у ихнего сына ни папки, ни мамки. Но зато табличка на... Сынок подрастёт, и обязательно полезет наверх повидаться с папкой и мамкой. Династия.
В итоге альпинисты там будут по табличкам лазить.
Хотя конечно пусть лучше детский дом из него тракториста вырастит.
12:47:28 21-08-2025
Я спросил тебя: - Зачем идете в горы вы?- А ты к вершине шла, а ты рвалася в бой...
15:43:18 21-08-2025
Каждому свое.
16:40:44 21-08-2025
муж забрал к себе....
06:31:26 26-08-2025
Сама себя забрала