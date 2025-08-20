Вдова, не смирившаяся с гибелью мужа в горах, теперь сама замерзает на высоте 7000 метров

Спасатель пытался помочь женщине, но погиб

20 августа 2025, 16:42, ИА Амител

Наталья Наговицина / Фото: Telegram-канал Mash

47-летняя Наталья Наговицина уже седьмой день находится в критическом состоянии на пике Победы (Киргизия) со сломанной ногой, без пищи и с минимальными запасами воды. Травму она получила 12 августа во время спуска с вершины высотой 7439 метров, пишет Mash.

Наталья Наговицина поднялась на пик Победы в составе группы из пяти альпинистов. Целью восхождения было установление мемориальной таблички в память о ее муже Сергее, который погиб в 2021 году во время восхождения на пик Хан-Тенгри. Но теперь женщина сама рискует умереть.

Спасательные операции терпят неудачу из-за экстремальных погодных условий: вертолет совершил жесткую посадку при попытке эвакуации, двое членов экипажа получили травмы. Последняя попытка 19 августа была сорвана снежной бурей и нулевой видимостью. С воздуха удалось установить, что альпинистка находится в поврежденной палатке и подает признаки жизни.

«Каждый час может стать для нее последним. Спасатели не могут добраться из-за непогоды, связь отсутствует», – заявил председатель комиссии Федерации альпинизма России Александр Яковенко.

Итальянский скалолаз Лука и его немецкий коллега сумели добраться до пострадавшей на высоте 7000 метров и передали ей спальник, горелку, еду и газовый баллон. Однако экстремальные условия сорвали операцию – альпинисты были вынуждены заночевать на склоне, что привело к фатальным последствиям.

Лука получил тяжелое обморожение рук, а из-за резкого ухудшения погоды у него развился отек мозга. Врачи, консультировавшие группу по рации, не смогли помочь – в пятницу итальянец скончался. Его тело находится в пещере на отметке 6900 метров.

МЧС Киргизии планирует возобновить поисковую операцию 20 августа, однако прогноз погоды остается неблагоприятным. Пик Победы считается одним из самых опасных восьмитысячников СНГ с экстремально низкими температурами и частыми лавинами.