НОВОСТИОбщество

Трамвай, собранный в Барнауле, вышел на испытания

Его заметили на улицах города

11 августа 2024, 07:05, ИА Амител

Трамвай "Гранит" / Фото: "Черное и Белое Барнаул"
Трамвай "Гранит" / Фото: "Черное и Белое Барнаул"

Барнаульцы заметили в городе трамвай, который собран на местном производстве. Об этом рассказали в сообществе "Черное и Белое Барнаул".

"Барнаульский трамвай "Гранит" проходит испытания на улицах города", – сказано в сообщении.

Вагон сможет перевозить до 145 человек. Также трамвай оборудован системой микроклимата и приспособлен к сибирским условиям.

Первый барнаульский трамвай

В Барнауле представили первый трамвай местной сборки

"Гранит" установили на площади Свободы, чтобы все желающие смогли с ним ознакомиться
НОВОСТИОбщество

Барнаул общественный транспорт

Комментарии 27

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Гость

07:17:41 11-08-2024

Желаю только успехов в испытаниях, всевозможных согласованиях и дальнейшего выпуска для нужд России и россиян, для развития промышленности и экономики Алтайского края и Барнаула.

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Ольга

07:27:14 11-08-2024

Где именно трамвай собирали и где делали?

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Елена

07:42:46 11-08-2024

Радостно слышать! Но почему он напоминает неудобный белорусский вагон?? Тяжелые начало и конец вагона, опять высоко подниматься, ступеньки на остановках где взять старикам и детям?Если он такой же узкий, то популярен не будкт! "Чехи" до сих пор бегают и удобны, раскрас, вообще, в последний путь...

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Гость

10:50:42 11-08-2024

Елена (07:42:46 11-08-2024) Радостно слышать! Но почему он напоминает неудобный белорусс... Чехи - наиболее неудобные с точки зрения комфортабельности средства передвижения. Высокие ступени - неудобно. Вентиляции и кондиционирования нет. Деревянные стулья. Да бред это.

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RUSSKIY

14:01:47 11-08-2024

Елена (07:42:46 11-08-2024) Радостно слышать! Но почему он напоминает неудобный белорусс... Раскраска должна быть яркая для безопасности. Чехословацкие и белорусские трамваи правильно красным и жёлтым раскрашены, так их лучше видно.
По статистике яркие транспортные средства реже попадают в ДТП. Или кому то выгодно ремонтом заниматься?

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Бомж

08:18:32 11-08-2024

"Собран".... В цене с красными белорусскими как соотношение? Как обещал Отмашкин (примерно 30 млн) или как 70 за белорусский? Хрен с ним,трамваем,что не с нуля произведёт,важнее для города- дешевле по цене!

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Гость

08:53:36 11-08-2024

Аррааа! Красивая машина!

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Инга

09:37:18 11-08-2024

Хорошо бы было если бы было двойное остекление в трамвае и не нужно бы было зимой корябать иней на окнах чтобы увидеть где едем!

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Гость

09:47:33 11-08-2024

а новый трамвай "угла дает" по старым рельсам?

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Гость

09:48:01 11-08-2024

Хороший вагон молодец Ренгольд а Куришину пора уже дороги посыпать вот такой он специалист

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Не гость

10:08:07 11-08-2024

А когда на испытание в Барнауле лягут собранные в Барнауле трамвайные пути?

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Коля

11:54:49 11-08-2024

Лишь бы не остановилось это нужноеи важное дело

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Гость

12:00:23 11-08-2024

Ну норм

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Гость

12:15:24 11-08-2024

Но почему он напоминает неудобный белорусский вагон??------ точно подметили) это вобще жуть неудобная, а не трамваи, как и автобусы 1 и 10((

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Гость

12:16:02 11-08-2024

Цвет мокрого асфальта?) Это чтобы его в сумерках вообще видно не было? Интересно, кто додумался...

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Гость

12:21:07 11-08-2024

и не нужно бы было зимой корябать иней на окнах -----вобще то там остановки обьявляют) а для глухих бегущая строка есть) это, кстати, плюс, в отличие от удобства этих сооружений с постаментами)

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Гость

12:22:53 11-08-2024

раскрас, вообще, в последний путь...😂

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Роман

12:41:38 11-08-2024

Микроклимат. Надолго ли? Вчера ехал на трамвает 10. На окнах написано, не открывать, работает кондиционер, уже не работает, все окна открыты, экономят кондюк)) Все как всегда.

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Гость

13:54:32 11-08-2024

Новые трамваи симпатичные, да. Но насколько учитывается безопасность? МОЖЕТ, СТОИТ ПО КОРПУСУ НИЖЕ ОКОН ПРОВЕСТИ ЖЕЛТУЮ ИЛИ ОРАНЖЕВУЮ ПОЛОСКУ? Для того, чтобы трамвай не сливался с окружающей средой и был заметен издалека пешеходами и водителями других транспортных средств.

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Ванга

15:07:21 11-08-2024

Такое чувство, что это недособранный белорусский дособрали в Барнауле

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Musik

17:00:24 11-08-2024

Ванга (15:07:21 11-08-2024) Такое чувство, что это недособранный белорусский дособрали в... Вам из Теслы виднее.

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Элен без ребят

15:17:51 11-08-2024

вот это хорошая новость! желаю успешных испытаний!

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Гость

18:08:50 11-08-2024

Лучше б Татры собирали. Они менее технологичные, но очень удачные, и можно было бы производство большей части компонент локализовать если не в Барнауле, то в России.

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Гость.

07:32:04 12-08-2024

Гость (18:08:50 11-08-2024) Лучше б Татры собирали. Они менее технологичные, но очень уд... Татра - чешский. А чехи, как мелкая страна, кто больше даст, под того и ложится.Она санкционирует Россию.Кроме этого, Вы же сами пишете, что менее технологичны, значит, дороже в производстве.Я считаю, что очень хорошее дело затеяли барнаульцы.Хоть какой-то положительный импульс получил в последнее время.Спасибо!!!

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Гость

19:14:06 11-08-2024

есть металлизированная клеющаяся пленка разных цветов со светоотражающим эффектом. Наклеить полоски по корпусу с боков, спереди и сзади. В темноте будет светиться.

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Musik

22:44:53 11-08-2024

Гость (19:14:06 11-08-2024) есть металлизированная клеющаяся пленка разных цветов со св... Краска с добавкой плутония тоже будет светитья.
И пассажиры получат бодрящий дозу радиации.
Инна вация!

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Гость

10:28:31 12-08-2024

Очень рад первому прокату нашего трамвая. Сразу не стоит ожидать, что он будет суперский - это же прототип, налаженного производства у нас пока нет. Модель конечно же будет допиливаться в ходе обкаток и эксплуатации. Тем не менее я безумно рад, что мы пытаемся делать свои трамваи, желаю удачи в этом нелегком деле. Ждем гранит в ярких цветах на линии наших маршрутов!!!

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