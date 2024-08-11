Трамвай, собранный в Барнауле, вышел на испытания

Его заметили на улицах города

11 августа 2024, 07:05, ИА Амител

Трамвай "Гранит" / Фото: "Черное и Белое Барнаул"

Барнаульцы заметили в городе трамвай, который собран на местном производстве. Об этом рассказали в сообществе "Черное и Белое Барнаул".

"Барнаульский трамвай "Гранит" проходит испытания на улицах города", – сказано в сообщении.

Вагон сможет перевозить до 145 человек. Также трамвай оборудован системой микроклимата и приспособлен к сибирским условиям.