По предварительным данным, мировая премьера состоится 21 января 2026 года

11 ноября 2025, 08:37, ИА Амител

Джуд Лоу в роли Владимира Путина / Фото: кадр из трейлера фильма "Кремлевский волшебник"

В Сети опубликовали трейлер фильма "Кремлевский волшебник", где актер Джуд Лоу сыграл роль президента России Владимира Путина. Он вышел на YouTube-канале студии Gaumont.

Кинокартину снял французский режиссер Оливье Ассайас. Сюжет повествует о политтехнологе Вадиме Баранове (прототип – бывший помощник президента Владислав Сурков), который в 1990-х годах работал с Владимиром Путиным, начинавшим свою политическую карьеру. Роль Баранова исполнил Пол Дано, Путина – Джуд Лоу.

В основу фильма лег одноименный роман итальянского писателя Джулиано да Эмполи Le Mage du Kremlin ("Кремлевский волшебник"). Книга вышла в апреле 2022 года и стала бестселлером. Согласно сюжету, автор приезжает в Москву, чтобы изучить творчество писателя Евгения Замятина и его романа "Мы". В российской столице он встречает политтехнолога Вадима Баранова, который рассказывает ему, как помогал карьере Владимира Путина – от офицера КГБ до президента страны.

Съемки стартовали в марте 2025 года в Риге. Премьера состоялась 31 августа на Венецианском кинофестивале. Как отмечало издание Deadline, после финальных титров зрители аплодировали стоя примерно 12 минут.

Мировая премьера киноленты запланирована на 21 января 2026 года. Выйдет ли проект в России, пока неизвестно.

Напомним, сам Джуд Лоу сравнил своего персонажа с величайшей вершиной мира – Эверестом: