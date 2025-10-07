"Блестящий знаток людей и очень хороший тактик". Владимир Путин отмечает 73-летие

Политический талант президента РФ отмечают даже его оппоненты

07 октября 2025, 06:15, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Политик, чьи решения трудно предсказать, – это едва ли не главная черта, как считают оппоненты, президента России Владимира Путина, которому 7 октября 2025 года исполняется 73 года. Amic.ru собрал некоторые характеристики российского лидера, которые в разное время давали эксперты, в том числе иностранные, а также отметил ряд событий культурной жизни РФ и мира, сопровождающих эту дату.

"Умеет заводить друзей и хранить им верность"

В ноябре 2007-го автор этих строк беседовал с политологом, возглавлявшим Институт мирового развития, Серафимом Мелентьевым – одним из глубоких политических аналитиков, назвавшим Путина единственным реальным политиком в стране. В феврале того же года прозвучала "мюнхенская речь" президента РФ на Международной конференции по безопасности, в которой он, пожалуй, впервые с высокой трибуны бросил обвинения Западу в игнорировании интересов России.

Однако Мелентьев больше говорил о внутренней политике. И о Путине:

«Главный политик, который сегодня поддерживает и даже реализует курс на развитие страны, – президент страны Владимир Путин. Мою точку зрения можно критиковать и спорить с ней. Но при этом нужно понимать одну вещь: государство и его глава не могут действовать абстрактно. Чтобы государство действовало правильно, ему нужно предлагать правильные варианты решений. А правильные варианты могут быть только у тех, у кого есть собственный проект преобразования жизни, собственный проект будущего. Вот это и есть настоящие политики. И Путин таковым, конечно, является».

Точную и емкую характеристику многих действий президента России дал его оппонент, бывший председатель Санкт-Петербургского горсовета Александр Беляев. В интервью британскому журналисту Бену Джуде он назвал некоторые качества Владимира Путина, которые помогли ему добиться политического успеха. Целиком интервью можно прочесть в книге "Хрупкая империя" (на русском языке, увы, не выходила, но желающие могут найти ее в Сети на украинском):

«Он умеет заводить друзей и хранит им верность. Он – блестящий знаток человеческой природы и очень хороший тактик».

Государственник, выживальщик и вербовщик

В 2016 году в российском издательстве "Эксмо" вышла книга сотрудников Брукингского института, политологов Фионы Хилл и Клиффорды Гэдди "Шесть масок Владимира Путина" – переводной вариант их работы, вышедшей год назад, – "Путин: оперативник в Кремле". Авторы считают, что Путин, так сказать, един в шести лицах: Государственник; Человек истории; Выживальщик; Аутсайдер; Рыночник и Вербовщик. На протяжении книги авторы пытаются обосновать каждый из шести образов президента России.

Свои выводы Фиона Хилл подтвердила в феврале 2024 года в интервью агентству Bloomberg:

«Он сидит прямо здесь, на своем троне, следит за всем замыслом и пытается выяснить, как он может манипулировать и воспользоваться в своих целях всеми международными обстоятельствами, чтобы продвигаться вперед. Путин может выглядеть так, будто он сильно проигрывает, но на самом деле он выигрывает – и он будет думать, что выигрывает».

О таланте Путина-тактика говорит и собеседник amic.ru, представляющий аналитическую команду Госдумы, ранее активно работавший с Администрацией президента. Он отмечает умение Путина маневрировать и совершать едва заметные политические повороты.

«Если сравнить, что Путин говорил, скажем, в начале нулевых, в конце нулевых, в середине десятых годов и сейчас – можно увидеть огромную разницу в этих высказываниях. Они порой радикально противоречат друг другу. Однако никто из окружения Владимира Владимировича не может сказать, что это говорил другой человек – все выдержано в его стиле. Меняться, почти не меняясь, – одна из особенностей путинского стиля», – поделился аналитик своими наблюдениями.

"Делайте ходы, как Путин"

Действительно, характер высказываний президента страны был очень разным в различные периоды его правления. О том, что все беды России – в нас самих, говорил Путин, будучи главой кабмина РФ, в 1999 году в интервью журналисту Сергею Доренко:

«Ну знаете, что я вам скажу, что вот постоянное кивание на заграницу как на источник всех наших бед неверно. Неверно по сути своей. А все наши беды – в нас самих, от нашей собственной безалаберности и слабости все проистекает…. Фигурально выражаясь, да? У нас в экономику сунься, там – беда и сплошное горе. Посмотрите на наши международные отношения, наши отношения с самым ближним зарубежьем. У нас везде какая-то зияющая дыра – проблема».

Спустя четверть века, в 2024 году, президент России заявил журналистам, что далеко не все наши проблемы в нас самих, некоторые из них на совести западных стран:

«Они говорят о том, что они хотят добиться стратегического поражения России на поле боя. Что это означает для России? Для России это означает прекращение ее государственности. Это означает конец тысячелетней истории российского государства – я думаю, что это для всех понятно. А тогда встает вопрос: а зачем нам бояться? Не лучше ли тогда идти до конца?»

О мастерстве Путина как политика говорит и Алексей Арестович* – бывший советник Зеленского.

«Я хвалю его как квалифицированного игрока. Я же не говорю, что он идеал, которому нужно подражать, или это предельно этичный человек, который должен быть посвящен в святые. Я говорю: это игрок, который делает ходы. Я всегда говорю: делайте такие же ходы, я и вас буду хвалить» – такую оценку президенту РФ он дал на YouTube-канале "Осторожно, Собчак".

"Олицетворение истории"

Свой "подарок" на день рождения президента преподнес писатель Александр Проханов, которому в начале июня 2025 года глава государства присвоил звание Героя Труда "за особые заслуги в развитии отечественной культуры и литературы".

В новом романе Проханова "Лемнер" выведен далеко не глянцевый образ президента Троевидова, в котором кремлевские чиновники разглядели фигуру нынешнего российского лидера. В результате презентации нового творения писателя были отменены в ряде московских книжных магазинов.

Сам Проханов отреагировал на сравнение в своем телеграм-канале:

«Либеральные остроумцы, кто в Израиле, кто в Париже, кто в Венеции, выхватывают из книги фразы, в которых иронично и зло говорится о герое романа президенте Троевидове – в нем остроумцы усмотрели образ нынешнего президента России. Слова, прямо скажем, не сахар».

В чем же не правы "выхватывающие фразы" из романа "Либеральные остроумцы"?

«Но дело в том, что эти слова излетают не из уст автора, не от имени пишущего роман художника, а вложены в уста одного из самых отрицательных персонажей романа, которого потом убивают, топят в ледяной проруби – проруби русской истории, куда топят всех отрицательных героев романа, включая и Лемнера – слабой копии Евгения Пригожина», – поясняет писатель.

Александр Проханов высказал свое отношение к президенту:

«Моя публичная позиция предельно ясна: я – государственник, вижу в президенте России Путине олицетворение русской истории на ее восходящем витке, когда волею президента Россия от великих потрясений восходит к величию».

Стоит добавить, что в последние годы писатель действительно высказывается о президенте России крайне уважительно – как на страницах своей газеты "Завтра", так и в многочисленных интервью. Правда, так было не всегда. В октябре 1999-го, когда будущий российский лидер был премьер-министром в команде Бориса Ельцина, в передовице одного из номеров говорилось, что "сохранение и возвышение Путина в российской политике – это сохранение ельцинизма после ухода Ельцина".

Однако не прошло и года, как Александр Андреевич в "завтрашней" передовице грозно прорычал: «Если тронете Путина, врежем!»

"Эверест какой-то"

Не оставил своим вниманием Владимира Путина и кинематограф. В конкурсной программе Венецианского кинофестиваля 31 августа нынешнего года была представлена картина "Кремлевский волшебник" французского режиссера Оливье Ассайаса с Джудом Лоу в главной роли. После финальных титров зрители аплодировали стоя примерно 12 минут, рассказывало издание Deadline.

Среди героев ленты преобладают известные персонажи, у которых были причины, скажем, не слишком позитивно относиться к главному герою – Борис Березовский, Эдуард Лимонов и многие другие.

Фильм снят по роману писателя Джулиано да Эмполи "Волшебник Кремля", вышедшему в апреле 2022 года и ставшему бестселлером. В 2023 году книга была удостоена Гран-при Французской академии и вошла в шорт-лист Гонкуровской премии. Во Франции тираж романа составил 430 тысяч экземпляров, он был переведен на 30 языков мира и продавался в различных странах.

Сюжет романа таков: автор приезжает в Москву для изучения творчества писателя Евгения Замятина и его романа "Мы". В российской столице он встречает политтехнолога Вадима Баранова (прототип Владислав Сурков), который рассказывает ему, как помогал карьере Путина – от офицера КГБ до президента страны.

Сам Джуд Лоу сравнил своего персонажа с величайшей вершиной мира, что, согласитесь, весьма символично:

«Говорю это с некоторой опаской... Для меня это как Эверест какой-то. А я пока даже не начал подниматься, стою у подножия и думаю: "Господи, и как мне с этим вообще справиться?"»

* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов