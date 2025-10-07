"Блестящий знаток людей и очень хороший тактик". Владимир Путин отмечает 73-летие
Политический талант президента РФ отмечают даже его оппоненты
07 октября 2025, 06:15, ИА Амител
Политик, чьи решения трудно предсказать, – это едва ли не главная черта, как считают оппоненты, президента России Владимира Путина, которому 7 октября 2025 года исполняется 73 года. Amic.ru собрал некоторые характеристики российского лидера, которые в разное время давали эксперты, в том числе иностранные, а также отметил ряд событий культурной жизни РФ и мира, сопровождающих эту дату.
"Умеет заводить друзей и хранить им верность"
В ноябре 2007-го автор этих строк беседовал с политологом, возглавлявшим Институт мирового развития, Серафимом Мелентьевым – одним из глубоких политических аналитиков, назвавшим Путина единственным реальным политиком в стране. В феврале того же года прозвучала "мюнхенская речь" президента РФ на Международной конференции по безопасности, в которой он, пожалуй, впервые с высокой трибуны бросил обвинения Западу в игнорировании интересов России.
Однако Мелентьев больше говорил о внутренней политике. И о Путине:
«Главный политик, который сегодня поддерживает и даже реализует курс на развитие страны, – президент страны Владимир Путин. Мою точку зрения можно критиковать и спорить с ней. Но при этом нужно понимать одну вещь: государство и его глава не могут действовать абстрактно. Чтобы государство действовало правильно, ему нужно предлагать правильные варианты решений. А правильные варианты могут быть только у тех, у кого есть собственный проект преобразования жизни, собственный проект будущего. Вот это и есть настоящие политики. И Путин таковым, конечно, является».
Точную и емкую характеристику многих действий президента России дал его оппонент, бывший председатель Санкт-Петербургского горсовета Александр Беляев. В интервью британскому журналисту Бену Джуде он назвал некоторые качества Владимира Путина, которые помогли ему добиться политического успеха. Целиком интервью можно прочесть в книге "Хрупкая империя" (на русском языке, увы, не выходила, но желающие могут найти ее в Сети на украинском):
«Он умеет заводить друзей и хранит им верность. Он – блестящий знаток человеческой природы и очень хороший тактик».
Государственник, выживальщик и вербовщик
В 2016 году в российском издательстве "Эксмо" вышла книга сотрудников Брукингского института, политологов Фионы Хилл и Клиффорды Гэдди "Шесть масок Владимира Путина" – переводной вариант их работы, вышедшей год назад, – "Путин: оперативник в Кремле". Авторы считают, что Путин, так сказать, един в шести лицах: Государственник; Человек истории; Выживальщик; Аутсайдер; Рыночник и Вербовщик. На протяжении книги авторы пытаются обосновать каждый из шести образов президента России.
Свои выводы Фиона Хилл подтвердила в феврале 2024 года в интервью агентству Bloomberg:
«Он сидит прямо здесь, на своем троне, следит за всем замыслом и пытается выяснить, как он может манипулировать и воспользоваться в своих целях всеми международными обстоятельствами, чтобы продвигаться вперед. Путин может выглядеть так, будто он сильно проигрывает, но на самом деле он выигрывает – и он будет думать, что выигрывает».
О таланте Путина-тактика говорит и собеседник amic.ru, представляющий аналитическую команду Госдумы, ранее активно работавший с Администрацией президента. Он отмечает умение Путина маневрировать и совершать едва заметные политические повороты.
«Если сравнить, что Путин говорил, скажем, в начале нулевых, в конце нулевых, в середине десятых годов и сейчас – можно увидеть огромную разницу в этих высказываниях. Они порой радикально противоречат друг другу. Однако никто из окружения Владимира Владимировича не может сказать, что это говорил другой человек – все выдержано в его стиле. Меняться, почти не меняясь, – одна из особенностей путинского стиля», – поделился аналитик своими наблюдениями.
"Делайте ходы, как Путин"
Действительно, характер высказываний президента страны был очень разным в различные периоды его правления. О том, что все беды России – в нас самих, говорил Путин, будучи главой кабмина РФ, в 1999 году в интервью журналисту Сергею Доренко:
«Ну знаете, что я вам скажу, что вот постоянное кивание на заграницу как на источник всех наших бед неверно. Неверно по сути своей. А все наши беды – в нас самих, от нашей собственной безалаберности и слабости все проистекает…. Фигурально выражаясь, да? У нас в экономику сунься, там – беда и сплошное горе. Посмотрите на наши международные отношения, наши отношения с самым ближним зарубежьем. У нас везде какая-то зияющая дыра – проблема».
Спустя четверть века, в 2024 году, президент России заявил журналистам, что далеко не все наши проблемы в нас самих, некоторые из них на совести западных стран:
«Они говорят о том, что они хотят добиться стратегического поражения России на поле боя. Что это означает для России? Для России это означает прекращение ее государственности. Это означает конец тысячелетней истории российского государства – я думаю, что это для всех понятно. А тогда встает вопрос: а зачем нам бояться? Не лучше ли тогда идти до конца?»
О мастерстве Путина как политика говорит и Алексей Арестович* – бывший советник Зеленского.
«Я хвалю его как квалифицированного игрока. Я же не говорю, что он идеал, которому нужно подражать, или это предельно этичный человек, который должен быть посвящен в святые. Я говорю: это игрок, который делает ходы. Я всегда говорю: делайте такие же ходы, я и вас буду хвалить» – такую оценку президенту РФ он дал на YouTube-канале "Осторожно, Собчак".
"Олицетворение истории"
Свой "подарок" на день рождения президента преподнес писатель Александр Проханов, которому в начале июня 2025 года глава государства присвоил звание Героя Труда "за особые заслуги в развитии отечественной культуры и литературы".
В новом романе Проханова "Лемнер" выведен далеко не глянцевый образ президента Троевидова, в котором кремлевские чиновники разглядели фигуру нынешнего российского лидера. В результате презентации нового творения писателя были отменены в ряде московских книжных магазинов.
Сам Проханов отреагировал на сравнение в своем телеграм-канале:
«Либеральные остроумцы, кто в Израиле, кто в Париже, кто в Венеции, выхватывают из книги фразы, в которых иронично и зло говорится о герое романа президенте Троевидове – в нем остроумцы усмотрели образ нынешнего президента России. Слова, прямо скажем, не сахар».
В чем же не правы "выхватывающие фразы" из романа "Либеральные остроумцы"?
«Но дело в том, что эти слова излетают не из уст автора, не от имени пишущего роман художника, а вложены в уста одного из самых отрицательных персонажей романа, которого потом убивают, топят в ледяной проруби – проруби русской истории, куда топят всех отрицательных героев романа, включая и Лемнера – слабой копии Евгения Пригожина», – поясняет писатель.
Александр Проханов высказал свое отношение к президенту:
«Моя публичная позиция предельно ясна: я – государственник, вижу в президенте России Путине олицетворение русской истории на ее восходящем витке, когда волею президента Россия от великих потрясений восходит к величию».
Стоит добавить, что в последние годы писатель действительно высказывается о президенте России крайне уважительно – как на страницах своей газеты "Завтра", так и в многочисленных интервью. Правда, так было не всегда. В октябре 1999-го, когда будущий российский лидер был премьер-министром в команде Бориса Ельцина, в передовице одного из номеров говорилось, что "сохранение и возвышение Путина в российской политике – это сохранение ельцинизма после ухода Ельцина".
Однако не прошло и года, как Александр Андреевич в "завтрашней" передовице грозно прорычал: «Если тронете Путина, врежем!»
"Эверест какой-то"
Не оставил своим вниманием Владимира Путина и кинематограф. В конкурсной программе Венецианского кинофестиваля 31 августа нынешнего года была представлена картина "Кремлевский волшебник" французского режиссера Оливье Ассайаса с Джудом Лоу в главной роли. После финальных титров зрители аплодировали стоя примерно 12 минут, рассказывало издание Deadline.
Среди героев ленты преобладают известные персонажи, у которых были причины, скажем, не слишком позитивно относиться к главному герою – Борис Березовский, Эдуард Лимонов и многие другие.
Фильм снят по роману писателя Джулиано да Эмполи "Волшебник Кремля", вышедшему в апреле 2022 года и ставшему бестселлером. В 2023 году книга была удостоена Гран-при Французской академии и вошла в шорт-лист Гонкуровской премии. Во Франции тираж романа составил 430 тысяч экземпляров, он был переведен на 30 языков мира и продавался в различных странах.
Сюжет романа таков: автор приезжает в Москву для изучения творчества писателя Евгения Замятина и его романа "Мы". В российской столице он встречает политтехнолога Вадима Баранова (прототип Владислав Сурков), который рассказывает ему, как помогал карьере Путина – от офицера КГБ до президента страны.
Сам Джуд Лоу сравнил своего персонажа с величайшей вершиной мира, что, согласитесь, весьма символично:
«Говорю это с некоторой опаской... Для меня это как Эверест какой-то. А я пока даже не начал подниматься, стою у подножия и думаю: "Господи, и как мне с этим вообще справиться?"»
* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
08:10:54 07-10-2025
- "Блестящий знаток людей и очень хороший тактик" ------------ Если хорошо знал людей, то не было бы такой коррупции, когда у полковников находят миллиарды, а потом идут генералы, министры, губернаторы...., а сейчас проблемы с бензином и колдобины на дорогах....?
08:38:29 07-10-2025
Гость (08:10:54 07-10-2025) - "Блестящий знаток людей и очень хороший тактик" ----------... Да, и не был бы средний класс с доходом 17 тыс., пенс.возраст бы не поднимал, но ради друзей чего не сделаешь.
11:10:55 07-10-2025
Гость (08:10:54 07-10-2025) - "Блестящий знаток людей и очень хороший тактик" ----------... .
Добавлю и друзьям верен , все при деньгах и хорошем положении ,даже гитарист Ролдугин и тот при хороших деньгах ,грустно и печально все это и наводит на серьезные размышления .
08:24:37 07-10-2025
Когда-то 7 октября был день Конституции СССР!
11:17:54 07-10-2025
Гость (08:24:37 07-10-2025) Когда-то 7 октября был день Конституции СССР!... день был не "красный", но выходной
11:28:11 07-10-2025
Гость (11:17:54 07-10-2025) день был не "красный", но выходной... Вам кол или один. Не знаю как вам привычнее.
День Седьмого ноября — Красный день календаря. Погляди в свое окно: Все на улице красно! Вьются флаги у ворот, Пламенем пылая. Видишь, музыка идет Там, где шли трамваи. Весь народ — и млад и стар — Празднует свободу. И летит мой красный шар Прямо к небосводу!
15:33:56 07-10-2025
Гость (11:28:11 07-10-2025) Вам кол или один. Не знаю как вам привычнее.День Сед...
В вам двойка за невнимательность )))
7 октября - день Конституции СССР
7 ноября - день Великой Октябрьской социалистической революции
11:30:48 07-10-2025
Своему дружку Чубайсу простил многолетнее воровство
13:54:11 07-10-2025
Виктор (11:30:48 07-10-2025) Своему дружку Чубайсу простил многолетнее воровство ... Более того- у чубайса пенсия- 450 тыс. р. Исправно платится. Так что ВВП своих точно не сдаёт.
18:42:00 07-10-2025
Гость (08:10:54 07-10-2025) - "Блестящий знаток людей и очень хороший тактик" ----------... Многие видят в нем свои слабости, а остальные приспосабливаются, им это легко. РЫНОК И ВОРы ЕДИНЫ, а ВВП поздравляю с успехами в жизни и Днем Рождения и больше улыбаться нам своей приятной улыбкой .
19:17:11 07-10-2025
максим (18:42:00 07-10-2025) Многие видят в нем свои слабости, а остальные приспосаблива... Максимка, скажи какие успехи? Скоро четыре года, словно игра в детской песочнице, за такое время наши деды и отцы к Берлину подошли и был день Победы. Улыбка? Лицемерная.
14:06:19 07-10-2025
Конечно с праздником! Но когда каждый день НПЗ полыхают от дронов, как-то не до веселья...