Ограничения на полеты на юг России продлили до 1 апреля
Российским авиакомпаниям до сих пор рекомендуют пользоваться альтернативными маршрутами для перевозки пассажиров
24 марта 2022, 12:48, Илья Звягинцев
Временное ограничение полётов на юг России продлили до 1 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.
«До 1 апреля 2022 года 03:45 часов по московскому времени продлён режим временного ограничения полётов в российские аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста», — сообщили в ведомстве.
Организовывать перевозку пассажиров рекомендуют по альтернативным маршрутам через Сочи, Волгоград, Минеральные Воды, Ставрополь и Москву.
Остальные воздушные гавани России, включая международные, продолжают работать в прежнем режиме.
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