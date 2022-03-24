Ограничения на полеты на юг России продлили до 1 апреля

Временное ограничение полётов на юг России продлили до 1 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

«До 1 апреля 2022 года 03:45 часов по московскому времени продлён режим временного ограничения полётов в российские аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста», — сообщили в ведомстве.

Организовывать перевозку пассажиров рекомендуют по альтернативным маршрутам через Сочи, Волгоград, Минеральные Воды, Ставрополь и Москву.

Остальные воздушные гавани России, включая международные, продолжают работать в прежнем режиме.